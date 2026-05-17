Указ путіна та громадянство рф: Санду про плани кремля щодо Придністров’я

Президент Молдови Мая Санду прокоментувала новий указ російського диктатора володимира путіна щодо спрощеного порядку надання російських паспортів у невизнаному Придністров’ї. Вона заявила, що цей крок кремля має конкретну військову мету. Про це глава держави розповіла в інтерв’ю виданню Politico.

На думку глави Молдови, спрощена процедура видачі документів безпосередньо пов’язана з дефіцитом особового складу в російській армії. Таким чином, москва намагається знайти нові джерела людського ресурсу для продовження бойових дій.

📢 «Імовірно, їм (росіянам, – ред.) треба більше людей, щоб відправити їх на війну в Україні», – заявила президент Молдови.

Мая Санду підкреслила, що такі дії є частиною ширшої стратегії тиску на Кишинів. Подібні інструменти росія використовує як елемент залякування. Це пов’язано із зусиллями молдовської влади щодо «реінтеграції» придністровського регіону.

Зміна пріоритетів жителів невизнаного регіону

Попри зусилля кремля, безпекові тренди в регіоні демонструють зворотну динаміку. Місцеве населення дедалі частіше обирає документи Республіки Молдова замість російських. Це пов’язано з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну.

📢 «З початку війни в Україні більшість жителів цього регіону прийняли молдавське громадянство, оскільки вважали, що з громадянством Республіки Молдова вони будуть у більшій безпеці, ніж з громадянством росії», – заявила Санду.

Таким чином, офіційні паспорти Молдови розглядаються мешканцями як надійніша гарантія особистої безпеки в умовах регіональної кризи.

Євроінтеграція та протидія впливу москви

Під час інтерв’ю журналісти порушили питання щодо європейського майбутнього Молдови. Зокрема, йшлося про здатність кремля заблокувати цей процес через невирішений придністровський конфлікт. Глава держави відкинула можливість російського втручання у процес розширення Європейського Союзу.

📢 «Тільки ЄС може вирішити, чи стане Молдова частиною ЄС, чи ні. росія тут ні до чого», – наголосила глава держави.

Нагадаємо, офіційний Кишинів продовжує послідовно посилювати свою зовнішньополітичну позицію. Наприкінці березня Санду заявила, що Молдова готова долучитися до «коаліції рішучих».

👉 Раніше стало відомо, що диктатор на росії володимир путін підписав указ, який регулює спрощене набуття громадянства рф мешканцями невизнаного Придністров’я. Про це свідчить офіційний документ, опублікований на російському порталі правової інформації.