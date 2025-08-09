WSJ: кремль хоче виведення українських військ з Донбасу

Російський диктатор володимир путін, за даними Wall Street Journal, передав адміністрації США під керівництвом Дональда Трампа пропозицію, що стосується завершення війни в Україні. Інформація від ЗМІ з’явилась у п’ятницю, 8 серпня, із посиланням на власні джерела.

За версією видання, ця ініціатива передбачає готовність москви припинити бойові дії, але за умови, що українські війська залишать східну частину Донецької області. Додатковою умовою є офіційне визнання Києвом російського суверенітету над Кримом, який росія окупувала у 2014 році.

Як зазначається, пропозиція кремля складалася з двох основних етапів. Перший передбачав відведення Збройних сил України з Донецької області та фіксацію поточних ліній розмежування. Після цього планувалося перейти до другого етапу — підписання остаточного договору з перемир’я. Його мали б укласти за участю самого путіна, чинного президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського.

Український посадовець, який долучався до переговорів, підкреслив, що Київ не відкидає жодних можливих пропозицій. Однак вважає, що будь-які подальші кроки можуть бути розглянуті лише за умови попереднього повного припинення вогню. Він наголосив, що ця вимога є принциповою і незмінною позицією української сторони.

Щодо окупованих районів Запорізької та Херсонської областей

Водночас зауважують журналісти Wall Street Journal, залишається відкритим питання щодо майбутнього окупованих районів Запорізької та Херсонської областей. Невідомо, чи кремль збирається утримувати нинішню лінію фронту як остаточну, чи допускає можливість повного виведення своїх військ із цих територій у перспективі.

За словами джерел, путін висловив готовність закріпити у рамках мирного плану офіційну обіцянку не здійснювати нападів на Україну чи будь-які європейські держави в майбутньому. Це мало б стати одним з елементів гарантій безпеки, які росія готова надати в разі досягнення домовленостей.

Напередодні Дональд Трамп підтвердив, що незабаром зустрінеться з путіним, і повідомив, що серед варіантів врегулювання конфлікту розглядається обмін територіями.

📢 «Ми розглядаємо повернення деяких, деякі — на обмін», — зазначив він, наголосивши, що йдеться про складні переговори, які мають принести вигоду обом сторонам.

Водночас у Вашингтоні, за інформацією американських ЗМІ, триває активна підготовка до можливої тристоронньої зустрічі між Трампом, Зеленським і путіним. У Білому домі не виключають, що саме під час такої зустрічі може бути ухвалено ключові рішення щодо подальшого розвитку подій.