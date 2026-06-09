Єврокомісія представила 21 пакет санкцій проти росії

Європейська комісія офіційно запропонувала новий, масштабний 21 пакет санкцій проти росії, який цього разу системно спрямований на паливну енергетику, фінансовий сектор, міжнародну криптоторгівлю та вперше в історії — на риболовецький промисел окупантів. Про це детально заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн під час офіційної презентації оновленого пакета обмежень на пресбрифінгу в Брюсселі, повідомляє інформаційне видання «Європейська правда» у вівторок, 9 червня 2026 року.

За її словами, Європейський Союз продовжує послідовно закривати будь-які юридичні та логістичні щілини, які агресор використовував для отримання надприбутків.

Новий пакет санкцій проти рф планують остаточно затвердити до 15 липня 2026 року — саме під цей термін підпадає планове оновлення «цінової стелі» на нафту.

📢 «Сьогодні ми представляємо 21 пакет санкцій. Ми зосереджуємося на секторах із найвищим впливом, а саме: енергетика, фінансові послуги та криптовалюти, торгівля, і цього разу вперше включаємо рибальство», – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона окремо додала, що Брюссель також пропонує повністю заборонити в’їзд на територію країн ЄС усім без винятку громадянам росії, які брали безпосередню участь у загарбницькій війні проти України.

Енергетичний блок: реакція на Ормузьку кризу та полювання на «тіньовий флот»

Головна мета запланованих обмежень у сфері енергетики — забезпечити довгострокове та гарантоване стримування надприбутків росії від продажу сирої нафти через примусове замороження «цінової стелі».

Очільниця Єврокомісії детально роз’яснила зміни в паливному моніторингу:

Фіксація лімітів. Наша «цінова стеля» на нафту має вбудований механізм автоматичного коригування для повної відповідності ринку. Проте він не створювався для глобальних ринкових шоків, подібних до того, що наразі спричинений раптовим закриттям Ормузької протоки через ескалацію між Ізраїлем та Іраном. Тому ми пропонуємо просто призупинити будь-яке коригування до січня наступного року. Це дасть світовим нафтовим ринкам необхідний час для стабілізації, повністю зберігаючи при цьому жорсткий фінансовий тиск на доходи росії;

Наша «цінова стеля» на нафту має вбудований механізм автоматичного коригування для повної відповідності ринку. Проте він не створювався для глобальних ринкових шоків, подібних до того, що наразі спричинений раптовим закриттям Ормузької протоки через ескалацію між Ізраїлем та Іраном. Тому ми пропонуємо просто призупинити будь-яке коригування до січня наступного року. Це дасть світовим нафтовим ринкам необхідний час для стабілізації, повністю зберігаючи при цьому жорсткий фінансовий тиск на доходи росії; Блокада суден. Європа продовжить рішучі заходи проти нелегального «тіньового флоту» рф. Пропонується включити до списку обмежень ще 30 великих суден на додаток до 632 танкерів, які вже перебувають під санкціями;

📢 «Сьогодні ми пропонуємо включити до списку ще 30 суден на додаток до 632, які вже знаходяться під санкціями. Вперше ми також спрямовуємо заходи проти суден, які допомагають “тіньовому флоту”, наприклад, надаючи буксирування та інші послуги, і ми пропонуємо спрямувати заходи проти критичної інфраструктури, такої як порти, аеропорти або нафтопереробні заводи, що торгують або переробляють російську нафту», – сказала очільниця ЄК.

Удар по суміжних послугах. Вперше ЄС спрямовує заходи проти компаній, які допомагають «тіньовому флоту» — наприклад, надають послуги буксирування чи страхування. Обмеження торкнуться і критичної інфраструктури: портів, аеропортів або НПЗ у третіх країнах, що переробляють російську нафту;

Вперше ЄС спрямовує заходи проти компаній, які допомагають «тіньовому флоту» — наприклад, надають послуги буксирування чи страхування. Обмеження торкнуться і критичної інфраструктури: портів, аеропортів або НПЗ у третіх країнах, що переробляють російську нафту; Зріджений газ. ЄС пропонує повністю обмежити продаж танкерів для скрапленого природного газу (СПГ) росії, аналогічно до того, як це раніше було реалізовано для нафтових наливних суден.

Фінансові обмеження, криптовалюта та військовий експорт

Окрім енергетичного сектору, 21 пакет санкцій містить безпрецедентну за жорсткістю низку фінансових та криптографічних обмежень. Запроваджується повна заборона на будь-які фінансові транзакції ще для 31 російського банку.

Під прямий удар потрапляють також 20 іноземних банківських установ, криптофірм, цифрових платформ та нафтотрейдерів у третіх країнах світу, які допомагали підсанкційним російським структурам обходити європейські заходи. Вперше в історії європейського права ЄС запроваджує механізм повної заборони для третіх країн щодо надання будь-яких послуг з криптоактивів для резидентів рф.

Щодо міжнародної торгівлі, ЄС запроваджує нові експортні бар’єри на товари та високі технології, що використовуються військовою промисловістю росії:

Обмеження поширюються на більшу кількість металів та унікальних сплавів, необхідних в аерокосмічному та оборонному секторах;

У сфері виробництва безпілотників вводяться заборони на експорт наземного обладнання підтримки, систем запуску та комплексів радіоелектронних перешкод;

Запроваджується заборона на імпорт російських товарів на суму 60 мільйонів євро, що стосується металевих руд та автомобільних запчастин.

📢 «Ми спрямовуємо заходи проти більшої кількості металів та сплавів, що використовуються в аерокосмічному та оборонному секторах. Щодо безпілотників, ми пропонуємо нові заборони на експорт наземного обладнання підтримки, а також систем перешкод і запуску, серед інших товарів. Ми також пропонуємо нові заборони на імпорт низки товарів на суму 60 млн євро. Це стосується певних металів, металевих руд або автозапчастин», – повідомила фон дер Ляєн.

Новий риболовецький фронт та перекриття «чорного ходу» через Мінськ

Унікальною санкційною мірою 21-го пакета став удар по риболовецькому сектору, який раніше не підпадав під серйозні обмеження. Єврокомісія пропонує суттєві обмеження на імпорт деяких рибних продуктів та запроваджує повну заборону на інші популярні позиції, включаючи тріску, що позбавить російські промислові холдинги мільярдних валютних надходжень.

Для запобігання реекспорту товарів Брюссель синхронізує тиск на союзників Кремля.

📢 «Ми повністю узгодимо аналогічні торговельні обмеження для Білорусі, щоб вона більше ні за яких обставин не могла слугувати “чорним ходом” для нелегальної російської торгівлі», – резюмувала президентка Єврокомісії.

👉 Нагадаємо, попередній 20 пакет санкцій проти росії був офіційно ухвалений Радою ЄС 23 квітня 2026 року. Тоді він заклав основу для поточних обмежень, вдаривши по військово-промисловому комплексу та перших виявлених криптосхемах обходу фінансового контролю.