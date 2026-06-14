У Швейцарії розпочинається референдум про обмеження населення

У Швейцарії розпочинається референдум, на якому громадяни мають вирішити одразу два питання – про поправки до закону про загальну цивільну службу та обмеження чисельності населення. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters у неділю, 14 червня.

Поточне загальнонаціональне голосування привернуло значну увагу світової спільноти через радикальність пропонованих демографічних нововведень.

Суть ініціативи партії SVP та оцінка експертів

Одним із ключових питань голосування є пропозиція партії SVP, котра передбачає встановлення «граничного» населення на рівні 10 млн осіб після 2050 року. У Швейцарії вже проживає понад 9 мільйонів людей, і за нинішніх темпів припливу людей пропонований ліміт буде перевищено набагато раніше 2050 року.

Провідні економічні експерти зазначають, що ця законодавча ініціатива вже давно виходить за межі суто внутрішньої політичної дискусії. Вона здатна кардинально вплинути на загальну економіку, ринок праці й демографічну ситуацію в країні.

Зокрема, науковець Інституту світової економіки в Кілі Тобіас Гайдланд попереджає, що посилення міграційних правил може зменшити приплив висококваліфікованих фахівців. На його думку, це неминуче призведе до того, що країна втратить частину необхідних працівників.

Загрози для ринку праці та дефіцит робочої сили

Інші аналітики наполегливо наголошують на необхідності чітко розмежовувати гуманітарну та економічну міграцію. Вони вказують на загальне демографічне старіння Європи та значний дефіцит робочої сили.

У разі схвалення жорстких лімітів на референдумі, під найбільшим ударом опиниться кілька важливих сфер економіки.

До переліку категорій, які найбільше постраждають від обмежень, входять:

будівельна галузь країни;

сектор міжнародного та внутрішнього туризму;

підприємства готельно-ресторанного бізнесу.

У всіх цих економічних сферах наразі є традиційно значною загальна частка іноземних працівників. Своєю чергою, європейські аналітики зазначають, що результати швейцарського референдуму можуть мати значно ширший вплив далеко за межами самої конфедерації. Вони здатні стати потужним сигналом для інших європейських країн щодо підтримки жорсткішої міграційної політики.

Нагадаємо, загальна кількість іммігрантів на території Європейського Союзу у 2025 році сягнула рекордного історичного показника – 64,2 мільйона людей.

👉 Також повідомлялось, що Федеральна рада Швейцарії схвалила пакет допомоги Україні на 32 млн швейцарських франків.