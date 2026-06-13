Зеленський у Таллінні: як партнерство з країнами Півночі наближає Україну до ЄС

Коли значна частина європейських політиків ще сподівалася на можливість діалогу з Кремлем, країни Балтії та Північної Європи вже попереджали про небезпеку російського реваншизму. Повномасштабна війна підтвердила їхню правоту, а Україна отримала в цьому регіоні одних із найпослідовніших союзників.

Черговим підтвердженням особливого характеру цих відносин став саміт країн Балтії і Північної Європи Nordic-Baltic Eight у Таллінні, в якому взяв участь Президент України Володимир Зеленський.

Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія та Ісландія з перших днів повномасштабного вторгнення надають Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу, а також активно підтримують її рух до Європейського Союзу та НАТО.

Зустріч у Таллінні продемонструвала високий рівень довіри між Україною та державами регіону, а також спільне бачення майбутньої архітектури європейської безпеки.

СОЮЗ, ЗАСНОВАНИЙ НА СПІЛЬНОМУ РОЗУМІННІ ЗАГРОЗ

Для країн Балтії та Північної Європи російська агресія не є абстрактною загрозою. Литва, Латвія та Естонія мають власний досвід радянської окупації. А Фінляндія десятиліттями будувала свою безпекову політику з огляду на сусідство з Росією. Саме тому ці держави одними з перших усвідомили, що безпека України безпосередньо пов’язана з безпекою всієї Європи.

Сьогодні Україна є одним із ключових чинників безпеки на континенті та стримування російської агресії. Усвідомлення цього стало основою для особливого рівня співпраці між Києвом та країнами NB8.

Від початку повномасштабної війни загальний обсяг допомоги Україні з боку держав Балтії та Північної Європи перевищив 42 мільярди євро. Ці країни не лише постачають озброєння та фінансову допомогу, а й беруть участь у підготовці українських військових, розвитку оборонних спроможностей та відновленні інфраструктури.

Водночас держави регіону залишаються серед найактивніших прихильників посилення санкцій проти Росії та боротьби з російським «тіньовим флотом», який використовується для обходу міжнародних обмежень.

ВІД ПАРТНЕРСТВА ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Співпраця України з країнами NB8 дедалі більше впливає і на процес європейської інтеграції. Данія, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Швеція, Норвегія та Ісландія послідовно підтримують відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу та виступають за зміцнення європейської єдності навколо українського питання.

Підтримка відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС є одним із питань, які Президент Володимир Зеленський послідовно порушує під час переговорів із європейськими партнерами. Країни NB8 належать до держав, які активно підтримують подальше просування України на цьому шляху.

Саміт у Таллінні засвідчив готовність сторін до подальшого поглиблення співпраці. Під час зустрічі за участю Президента України Володимира Зеленського було підписано Декларацію про посилення оборонної співпраці між Україною та Естонією, а також Drone Deal між Україною та Латвією. Ці домовленості відкривають нові можливості для розвитку спільних оборонних проєктів та зміцнення українського оборонно-промислового комплексу.

Країни Балтії та Північної Європи також підтримують посилення української системи протиповітряної оборони та подальше зближення України з НАТО. Така позиція ґрунтується на розумінні того, що безпека України є невід’ємною складовою безпеки всієї Європи.

Співпраця України з державами NB8 давно вийшла за межі традиційних дипломатичних відносин. Вона формує новий безпековий простір Європи та одночасно наближає Україну до повноправного членства в Європейському Союзі. Саме тому відносини з країнами Балтії та Північної Європи залишаються одним із ключових напрямів української зовнішньої політики.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський підписав закон, яким російську мову виключають з переліку тих, щодо яких Україна зобов’язана виконувати європейські правила щодо захисту мов корінних народів і національних спільнот.