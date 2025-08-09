Субота, 9 Серпня, 2025
Трамп анонсував зустріч з путіним і обмін територіями – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує зустріч із російським диктатором володимиром путіним. Одним із варіантів врегулювання війни в Україні, який наразі розглядається, є обмін територіями. Про це він повідомив 8 серпня, передає Суспільне з посиланням на власну кореспондентку у США.

За словами Трампа, місце проведення зустрічі вже визначено, але його оголосять пізніше.

📢 «Ми матимемо зустріч із росією. Ми оголосимо місце пізніше — воно буде дуже популярне із багатьох причин. Я просто не хочу робити це зараз через важливість того, що ми щойно зробили», — сказав американський президент.

⚠️ Він пояснив, що нині обговорюється план, який передбачає як повернення окремих територій, так і їхній обмін.

📢 «Ви дивитеся на території, за які борються три з половиною роки. Ми розглядаємо повернення деяких, деякі – на обмін. Це складно. Частина буде повернута, частина – обміняна, буде обмін територіями», — зазначив Трамп.

Президент США підкреслив, що такий варіант, на його думку, може бути вигідним для обох сторін конфлікту. Він також закликав шостого президента України Володимира Зеленського активізувати зусилля для якнайшвидшого завершення війни, наголосивши, що Київ уже співпрацює над цим із європейськими партнерами.

Раніше повідомлялося, що у Білому домі працюють над організацією тристоронньої зустрічі за участю Трампа, Зеленського та путіна. За даними кремля, росія і США вже погодили домовленість про переговори між лідерами двох країн «найближчими днями».

Втім, офіційний Вашингтон поки не підтвердив проведення двосторонньої зустрічі з москвою. А путін, у свою чергу, заявив, що не готовий зустрічатися із Зеленським, оскільки, за його словами, «не створено умов» для такої розмови.

☝️ Також нагадаємо, що глава МЗС Великої Британії Девід Ламмі спільно з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом організовують зустріч радників з національної безпеки США, країн ЄС та України для обговорення повномасштабної війни.

