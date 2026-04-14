Вирок мешканцю Львівщини за зґвалтування 13-річної племінниці

Денис Молотов
Фото: Офіс генерального прокурора / 14.04.2026

Прокурори Львівської обласної прокуратури довели в суді вину 27-річного чоловіка, який влітку минулого року в одному з сіл Яворівського району зґвалтував свою 13-річну племінницю. Про це повідомила пресслужба прокуратури у вівторок, 14 квітня.

Згідно з матеріалами справи, увечері перед злочином обвинувачений залишився ночувати у будинку своєї сестри, де вона мешкала з сім’єю. Близько четвертої години ночі він зайшов до кімнати, де спала дівчинка.

Користуючись значною фізичною перевагою та тим, що дитина була налякана й не могла чинити опір, чоловік зґвалтував неповнолітню племінницю.

Суд призначив засудженому 13 років позбавлення волі. Крім того, повністю задоволено цивільний позов потерпілої сторони на суму 200 тисяч гривень. Також ухвалено рішення про внесення інформації про чоловіка до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

👉 Нагадаємо, на Вінниччині чоловік отримав довічне за зґвалтування 9-річного хлопчика. На Кіровоградщині засудили чоловіка за зґвалтування 14-річної дівчини.

