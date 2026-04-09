Денис Молотов
Ексчиновника в Світловодську підозрюють у збитках на 5 млн грн
Фото: Національна поліція України / 08.04.2026

Службова недбалість стала підставою для оголошення підозри колишньому керівнику одного з управлінь Світловодської міської ради, якого підозрюють у завданні бюджету понад п’яти мільйонів гривень збитків. Про це повідомили у Національній поліції України 8 квітня.

За даними слідства, до викриття правопорушення були залучені працівники управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області разом зі слідчими Олександрійського районного відділу поліції.

☝️ Слідчі встановили, що посадовець, перебуваючи на посаді, не забезпечив належного контролю за функціонуванням вузлів обліку теплової енергії.

Це, за версією правоохоронців, дозволило стороннім особам втручатися у роботу приладів обліку, що унеможливило точний облік фактично спожитого тепла. У результаті, розрахунки за теплопостачання проводилися за середньомісячними показниками.

⚠️ Як зазначають у Національній поліції України, це призвело до переплати підрядній організації понад 5,2 мільйона гривень із місцевого бюджету.

Наразі чиновнику повідомлено про підозру за частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України. Йдеться про службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки.

Досудове розслідування триває та здійснюється під процесуальним керівництвом Олександрійської окружної прокуратури. У разі доведення вини підозрюваному може загрожувати кримінальна відповідальність відповідно до чинного законодавства.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося про іншу резонансну справу: чинному народному депутату оголосили підозру у незаконному збагаченні на понад 12,7 мільйона гривень.

