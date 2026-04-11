Атака на тролейбус у Херсоні: водій у критичному стані

Денис Молотов
Фото: наслідки російської атаки у Херсоні / Херсонська ОВА / 11.04.2026

У Херсоні зафіксовано чергову атаку на цивільний транспорт. Ворожий удар по тролейбусу у Херсоні відбувся вдень 11 квітня. Окупаційні російські війська скинули вибухівку з безпілотника на громадський транспорт у Корабельному районі міста. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

📢 «Близько 15:30 росіяни атакували з дрона тролейбус у Корабельному районі Херсона. “Швидка” доставила до лікарні у вкрай тяжкому стані водія. У ці хвилини медики борються за його життя».

☝️ За наявною інформацією, водій тролейбуса отримав тяжкі поранення та перебуває у критичному стані. Медики надають йому невідкладну допомогу.

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося про значну кількість постраждалих внаслідок російських атак у Сумській області — там зафіксовано понад два десятки поранених серед цивільного населення.
  • Атака на Херсон відбулася опівдні 9 квітня: внаслідок удару російського безпілотника у Дніпровському районі міста постраждали дві працівниці теплоелектроцентралі.
