Магазини U420 перевіряють у справі про наркобізнес

Силовики проводять обшуки в U420 — слідчі дії відбуваються в мережі магазинів у межах кількох кримінальних проваджень. Про це повідомила Національна поліція України у вівторок, 14 квітня.
📢 «Документування діяльності вказаних магазинів триває з грудня 2025 року. Усі деталі будуть оприлюднені після завершення процесуальних дій», — зазначили у відомстві.
☝️ За даними поліції, розслідування охоплює одразу кілька статей Кримінального кодексу України, зокрема:
- участь у злочинній організації (ч.ч. 1, 2 ст. 255);
- незаконний обіг наркотичних засобів (ч.ч. 2, 3 ст. 307);
- легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209).
Наразі тривають активні процесуальні дії, після завершення яких правоохоронці обіцяють оприлюднити деталі справи.
- Нагадаємо, у березні слідчі дії також відбувалися у приміщеннях Київського університету культури. За даними слідства, службові особи закладу у змові з посадовцями Міністерство освіти і науки України могли штучно завищувати показники щодо студентів і персоналу, що дозволяло збільшувати обсяги державного фінансування на суму до 760 млн грн.
- В Україну відбулася екстрадиція підприємця, який фігурує у справі про організацію злочинної схеми під час закупівлі зерна, що завдала державному підприємству збитків на суму 13,4 млн грн.