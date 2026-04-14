Магазини U420 перевіряють у справі про наркобізнес

Силовики проводять обшуки в U420 — слідчі дії відбуваються в мережі магазинів у межах кількох кримінальних проваджень. Про це повідомила Національна поліція України у вівторок, 14 квітня.

📢 «Документування діяльності вказаних магазинів триває з грудня 2025 року. Усі деталі будуть оприлюднені після завершення процесуальних дій», — зазначили у відомстві.

☝️ За даними поліції, розслідування охоплює одразу кілька статей Кримінального кодексу України, зокрема:

участь у злочинній організації (ч.ч. 1, 2 ст. 255);

незаконний обіг наркотичних засобів (ч.ч. 2, 3 ст. 307);

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209).

Наразі тривають активні процесуальні дії, після завершення яких правоохоронці обіцяють оприлюднити деталі справи.

