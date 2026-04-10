Колишню міську голову Слов’янська Нелю Штепу оголошено у розшук

Оголосити у розшук! — таке рішення ухвалив Київський районний суд Полтави щодо колишньої міської голови Слов’янська Нелі Штепи. Відповідну ухвалу оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Прокурор заявив клопотання про оголошення обвинуваченої в розшук через її систематичну неявку на судові засідання. Наразі місцеперебування Штепи залишається невідомим.

Колегія суддів дійшла висновку про необхідність такого кроку:

📢 «Враховуючи неодноразові неявки обвинуваченої в судові засідання, вважає за необхідне оголосити розшук».

У зв’язку з цим Штепа перебуває в розшуку офіційно, а судове провадження призупинено до встановлення її місцезнаходження.

Справу щодо ексмерки нині розглядають у Полтаві фактично з початку. При цьому, як зазначається, обвинувачена регулярно ігнорувала судові засідання.

ℹ️ Неля Штепа була затримана ще 11 липня 2014 року. Їй інкримінують посягання на територіальну цілісність України та участь у створенні терористичної організації.

За версією обвинувачення, посадовиця, перебуваючи при владі, знала про діяльність угруповання “днр”, але не вжила заходів для протидії захопленню адміністративних будівель. Також Штепа не звернулася до правоохоронних органів, зокрема Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України.

Сама Штепа заперечує свою причетність до подій у Слов’янську. Вона заявляє, що її публічні звернення до президента рф володимира путіна були зроблені під тиском і загрозою зброї.

⚠️ У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі.

Після затримання ексмер тривалий час перебувала в СІЗО, пізніше запобіжний захід змінювали — від домашнього арешту до особистого зобов’язання у 2021 році.

Після початку повномасштабного вторгнення рф територіальну підсудність у справі змінили через неможливість здійснювати правосуддя в умовах воєнного стану.

У квітні 2023 року Верховний Суд відмовив у поверненні справи до Харкова, зазначивши, що передача провадження можлива лише у виняткових випадках.

