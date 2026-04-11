У Херсоні помер водій тролейбуса після атаки дрона

У Херсоні помер водій тролейбуса, який дістав тяжкі поранення після атаки дрона, що в черговий раз здійснили російські військові у Корабельному районі міста. Про це в суботу, 11 квітня, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

📢 «На жаль, медикам не вдалося врятувати важкопораненого водія тролейбуса. Від отриманих травм він помер у лікарні. Мої співчуття рідним та близьким вбитого», – написав очільник ОВА.

Як повідомлялося раніше, атака дрона сталася вдень 11 квітня. Близько 15:30 російські військові скинули вибухівку з безпілотника на громадський транспорт у Корабельному районі Херсона.

📢 «Близько 15:30 росіяни атакували з дрона тролейбус у Корабельному районі Херсона. “Швидка” доставила до лікарні у вкрай тяжкому стані водія. У ці хвилини медики борються за його життя», – повідомляв раніше Олександр Прокудін.

Після удару водія госпіталізували у критичному стані. Медики намагалися стабілізувати його стан, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

💥 Влада наголошує, що атака дрона була спрямована по цивільному транспорту, що вкотре свідчить про небезпеку для мирного населення у прифронтових регіонах.

⚠️Також відомо, що цього ж дня близько 11.00 у Корабельному районі під атаку ворожого безпілотника потрапив маршрутний автобус. Постраждав 42-річний водій. Співробітники поліції доправили його до лікарні. Попередній діагноз — мінно-вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини. З пасажирів по медичну допомогу на цю годину ніхто не звертався.

