Підтримка оборонців: Рубіжанська громада виплатила ще 760 тисяч гривень

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У межах реалізації програми підтримки оборонців Рубіжанська громада спрямувала ще 760 тисяч гривень на допомогу військовослужбовцям та їхнім родинам. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в понеділок, 13 квітня.

Кошти надані в рамках місцевої ініціативи «Громада — Захисникам і Захисницям» на 2026 рік.

✅ Зокрема, 18 військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у заходах із забезпечення оборони України, отримали загалом 540 тисяч гривень.

Ще семеро оборонців, які перебувають у відпустці, одержали 140 тисяч гривень допомоги.

✅ Окремі виплати передбачені для інших категорій:

  • військовий, у родині якого у 2026 році народилася дитина, отримав 20 тисяч гривень;
  • людині з інвалідністю внаслідок війни надано 10 тисяч гривень;
  • громадянину, призваному на військову службу під час мобілізації, виплачено 50 тисяч гривень.

📊 Від початку року за програмою підтримка оборонців фінансову допомогу вже отримали 138 військовослужбовців та членів їхніх сімей. Загальна сума виплат склала 3,72 мільйона гривень.

☎️ Для отримання детальної інформації щодо участі у програмі можна звертатися за телефонами:

  • 050 767 19 69;
  • 093 570 60 10;
  • 050 166 52 22.
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 13.04.2026

👉 Також нагадаємо, що допомога від Сіверськодонецької громади продовжує надаватися в межах місцевих соціальних програм. Було виплачено понад 700 тисяч гривень 52 військовослужбовцям та членам їхніх родин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Іран прокоментував переговори із США в Ісламабаді

ВАЖЛИВО

Відключення світла в Україні: наслідки нових атак

ВАЖЛИВО

Кабмін призначив нового очільника Державної митної служби

ВАЖЛИВО

Обстріл Херсона: загиблі та поранені у Корабельному районі

ВІЙНА

Шпигували за громадянами ЄС, США та України через “хакнуті” Wi-Fi роутери – СБУ та ФБР викрили мережу гру рф

ПОДІЇ

В Ялті окупанти почали будівництво ігорної зони на місці морпорту

ПОДІЇ

Великодні богослужіння під час війни: влада та релігійні громади узгодили дії

ЛУГАНЩИНА

Трамп оголосив про блокаду Ормузької протоки

ВАЖЛИВО

США відкинули звинувачення від Ірану у порушенні перемир’я

ПОЛІТИКА

79 дітей отримають виплати від Лисичанської громади

ЛУГАНЩИНА

За добу на фронті сталося 120 боїв – де ворог атакував найактивніше

ПОДІЇ

Переговори США та Ірану зайшли у глухий кут – ЗМІ

ВАЖЛИВО

СБУ заявила про масштабну земельну аферу за участю Деркача

ВАЖЛИВО

В Україні запускають нову модель закупівель для оборонних інновацій – Федоров

ПОДІЇ

Нові міни “Пряник” у Херсоні – як росія готується вкривати міста України вибухівками

ПОДІЇ
