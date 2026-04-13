Підтримка оборонців: Рубіжанська громада виплатила ще 760 тисяч гривень

У межах реалізації програми підтримки оборонців Рубіжанська громада спрямувала ще 760 тисяч гривень на допомогу військовослужбовцям та їхнім родинам. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в понеділок, 13 квітня.

Кошти надані в рамках місцевої ініціативи «Громада — Захисникам і Захисницям» на 2026 рік.

✅ Зокрема, 18 військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у заходах із забезпечення оборони України, отримали загалом 540 тисяч гривень.

Ще семеро оборонців, які перебувають у відпустці, одержали 140 тисяч гривень допомоги.

✅ Окремі виплати передбачені для інших категорій:

військовий, у родині якого у 2026 році народилася дитина, отримав 20 тисяч гривень;

людині з інвалідністю внаслідок війни надано 10 тисяч гривень;

громадянину, призваному на військову службу під час мобілізації, виплачено 50 тисяч гривень.

📊 Від початку року за програмою підтримка оборонців фінансову допомогу вже отримали 138 військовослужбовців та членів їхніх сімей. Загальна сума виплат склала 3,72 мільйона гривень.

☎️ Для отримання детальної інформації щодо участі у програмі можна звертатися за телефонами:

050 767 19 69;

093 570 60 10;

050 166 52 22.

👉 Також нагадаємо, що допомога від Сіверськодонецької громади продовжує надаватися в межах місцевих соціальних програм. Було виплачено понад 700 тисяч гривень 52 військовослужбовцям та членам їхніх родин.