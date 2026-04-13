Атака на залізницю: на Дніпропетровщині евакуювали 500 пасажирів

Денис Молотов
Атака на залізницю: на Дніпропетровщині евакуювали 500 пасажирів
Фото: АТ "Укрзалізниця" / 13.04.2026

Вранці 13 квітня російські війська здійснили чергову атаку на залізницю України. У Дніпропетровській області вдалося оперативно евакуювати близько 500 пасажирів із приміського поїзда. Про це повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця».

📢 «Сьогодні зранку завдяки чіткій роботі моніторингового центру повітряних загроз та локомотивних бригад Укрзалізниці на Дніпропетровщині вдалося завчасно зупинити приміський поїзд та евакуювати пасажирів», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, система оперативно зафіксувала повітряну небезпеку та передала відповідну інформацію поїзним бригадам, які перебували в зоні ризику.

Приміський поїзд було зупинено на найближчій станції, після чого пасажирів — орієнтовно 500 людей — евакуювали у безпечне місце. Водночас локомотивна бригада вантажного складу також вчасно залишила кабіну.

Після цього російські війська завдали удару поблизу локомотива вантажного поїзда.

☝️ В «Укрзалізниці» наголосили, що завдяки злагодженим діям працівників ніхто з пасажирів та залізничників не постраждав. Після стабілізації ситуації рух поїзда було відновлено, і він продовжив курсування за маршрутом.

Нагадаємо, раніше подібні інциденти вже мали трагічні наслідки. Зокрема, 22 березня на Одеській залізниці під час евакуації загинула провідниця, ще одна людина отримала поранення. 24 березня на Харківщині російський дрон влучив в електропоїзд — тоді загинув 61-річний пасажир.

