У Херсоні під атакою житлова забудова, поранено дитину

Денис Молотов
Фото: наслідки російського удару по житловій багатоповерхівці / Херсонська ОВА / 11.04.2026

У Херсоні внаслідок чергового артилерійського обстрілу з боку російських військ поранення дістали четверо мирних жителів, серед них — підліток. Про це повідомили обласна та міська військові адміністрації.

За наявною інформацією, один зі снарядів влучив у багатоквартирний будинок. Удар спричинив значні руйнування — найбільше постраждала квартира на верхньому поверсі, також пошкоджено сусідні помешкання.

📢 «До лікарні доставили дитину, яка постраждала через російські удари по Корабельному району Херсона близько 14:30. У 14-річного хлопця діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Потерпілий – під наглядом медиків. Його стан оцінюють як середнього ступеня тяжкості», – повідомили в ОВА.

Загалом поранення отримали четверо людей. Усі постраждалі госпіталізовані, при цьому одна жінка перебуває у важкому стані.

Окрім цього, до медиків звернулася 55-річна жінка, яка постраждала напередодні внаслідок атаки російського дрона на маршрутний транспорт у тому ж Корабельному районі. У неї зафіксовано вибухову травму, контузію та гостру стресову реакцію, їй надається необхідна допомога.

☝️ Нагадаємо, раніше російські військові скинули вибухівку з безпілотника на тролейбус у Херсоні. Водій, який зазнав тяжких поранень, згодом помер у лікарні.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

