США відкинули звинувачення від Ірану у порушенні перемир’я

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкинув претензії, озвучені іранською стороною. Зокрема, спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф заявляв про недотримання Вашингтоном домовленостей щодо перемир’я. Як повідомляє CNN, Венс назвав такі твердження необґрунтованими та такими, що не відповідають реальному перебігу переговорів.

Під час спілкування з журналістами він наголосив, що США неухильно дотримуються досягнутих домовленостей, попри складнощі із забезпеченням режиму припинення вогню.

☝️ За його словами, переговорний процес між сторонами триває, і в багатьох питаннях вже досягнуто помітного прогресу. Окремо представник Білого дому підкреслив, що питання Лівану ніколи не входило до чинної угоди між сторонами.

📢 «Сполучені Штати ніколи не погоджувалися включати питання Лівану до чинної угоди», – йдеться у заяві.

⚠️ Водночас ключовою позицією Вашингтона залишається жорстка відмова визнавати право Ірану на збагачення урану — підхід, який, за словами Венса, «послідовно і непохитно відстоює» Дональд Трамп.

Він також наголосив, що заяви Тегерана про його «права» не впливають на позицію США, яка базується виключно на конкретних діях іранського режиму.

Попри наявні суперечності, віцепрезидент висловив обережний оптимізм щодо подальшого розвитку переговорів. За його словами, сам факт розбіжностей свідчить про просування вперед у низці інших важливих напрямів.

Раніше Тегеран попередив про можливий вихід із домовленостей зі США у разі, якщо Ізраїль не припинить масовані атаки на території Лівану.

Також удари Ірану та США відновилися попри офіційні заяви про припинення вогню — сторони знову обмінялися атаками, що свідчить про крихкість досягнутих домовленостей. США та Ізраїль атакували нафтопереробний завод Ірану, а Іран уразив цілі у Кувейті, Бахрейні та ОАЕ.