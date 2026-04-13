ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Як Широківська громада використовує культуру для адаптації та збереження ідентичності в релокації

Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 13.04.2026

В умовах релокації Широківська громада робить культуру одним із головних інструментів соціальної адаптації, емоційної підтримки та збереження ідентичності. Ключовим майданчиком цієї роботи став Координаційний центр допомоги внутрішньо переміщеним особам Луганщини, який функціонує на території Одеської області. Про це повідомила Луганська ОВА в понеділок, 13 квітня.

Тут культурні, освітні та соціальні ініціативи поєднуються в єдиний простір, що допомагає людям відновлювати зв’язки та відчувати належність до громади.

Культура як інструмент згуртування

Значну частину культурної діяльності становлять заходи до державних і пам’ятних дат. Такі події створюють середовище для спілкування, обміну досвідом і взаємної підтримки між переселенцями.

Особлива увага приділяється роботі з дітьми, для яких переміщення стало серйозним випробуванням.

У громаді регулярно проводяться арттерапевтичні заняття, творчі майстер-класи та інтерактивні заходи. Через ці формати діти отримують можливість опрацьовувати емоції, розвивати комунікативні навички та проявляти креативність.

Проєкти як спосіб відновлення ідентичності
Громада активно реалізує культурно-мистецькі проєкти, що поєднують творчість із роботою над внутрішнім станом людини. Серед них — ініціатива «Код української жінки: традиція як ресурс», яка розкриває роль традицій як джерела внутрішньої стійкості, та проєкт «Кольори української ідентичності», спрямований на популяризацію петриківського розпису.

Ці проєкти дозволяють учасникам відновлювати зв’язок із культурною спадщиною, осмислювати пережитий досвід і формувати нову спільність у переміщенні.

Культурна діяльність тісно інтегрована з заходами психосоціальної підтримки. У партнерстві з міжнародними організаціями проводяться тренінги, інформаційні сесії та зустрічі для дітей і дорослих. Такий комплексний підхід дає можливість ефективніше працювати з потребами внутрішньо переміщених осіб.

Начальник Широківської селищної військової адміністрації Володимир Коробка зазначає:

📢 «Попри складні умови переміщення, ми продовжуємо системну роботу з надання культурних послуг мешканцям Луганщини. Наше завдання – зберегти ідентичність громади, підтримати людей і створити умови для їхньої соціальної адаптації».

Широківська громада, перебуваючи в релокації, продовжує розвивати культурну роботу, яка допомагає людям адаптуватися, зберігати зв’язок із рідним краєм і формувати нову спільноту на новому місці.

👉 Також нагадаємо, що в умовах релокації Шульгинська громада продовжує забезпечувати культурні послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Луганщини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака порт Одеси: пошкоджено резервуар з олією

ВІЙНА

Олексій Харченко привітав із Воскресінням Христовим

ЛУГАНЩИНА

“Князь Вещий Олег” під мікроскопом – ГУР показало новий російський БПЛА

ПОДІЇ

Військовий збір: Рада продовжила його дію на три роки після війни

ВАЖЛИВО

У Луцьку сталася бійка ТЦК з підлітками: офіційна заява ТЦК

ВАЖЛИВО

Третина з 150 боїв зосередилася на двох напрямках – карта від Генштабу

ПОДІЇ

ЗСУ мають успіхи на 4 ключових напрямках, росіяни успіхів не мають – ISW

ПОДІЇ

Дрони знешкоджують більше окупантів, ніж росія встигає рекрутувати – Сирський

ПОДІЇ

Шпигували за громадянами ЄС, США та України через “хакнуті” Wi-Fi роутери – СБУ та ФБР викрили мережу гру рф

ПОДІЇ

Обстріл Херсона: загиблі та поранені у Корабельному районі

ВІЙНА

США згодні на розморозку активів Ірану – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Браян Вітмор: лише перемога України здатна змінити Москву

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

На фронті відбулось понад 80 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Зеленський після угоди Трампа з Іраном повторив про готовність дзеркальної відповіді на припинення вогню росією

ПОДІЇ

Підтримка військових: Кремінська громада спрямувала понад 700 тисяч гривень

ЛУГАНЩИНА
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип