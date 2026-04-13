Як Широківська громада використовує культуру для адаптації та збереження ідентичності в релокації

В умовах релокації Широківська громада робить культуру одним із головних інструментів соціальної адаптації, емоційної підтримки та збереження ідентичності. Ключовим майданчиком цієї роботи став Координаційний центр допомоги внутрішньо переміщеним особам Луганщини, який функціонує на території Одеської області. Про це повідомила Луганська ОВА в понеділок, 13 квітня.

Тут культурні, освітні та соціальні ініціативи поєднуються в єдиний простір, що допомагає людям відновлювати зв’язки та відчувати належність до громади.

Культура як інструмент згуртування

Значну частину культурної діяльності становлять заходи до державних і пам’ятних дат. Такі події створюють середовище для спілкування, обміну досвідом і взаємної підтримки між переселенцями.

Особлива увага приділяється роботі з дітьми, для яких переміщення стало серйозним випробуванням.

У громаді регулярно проводяться арттерапевтичні заняття, творчі майстер-класи та інтерактивні заходи. Через ці формати діти отримують можливість опрацьовувати емоції, розвивати комунікативні навички та проявляти креативність.

Проєкти як спосіб відновлення ідентичності

Громада активно реалізує культурно-мистецькі проєкти, що поєднують творчість із роботою над внутрішнім станом людини. Серед них — ініціатива «Код української жінки: традиція як ресурс», яка розкриває роль традицій як джерела внутрішньої стійкості, та проєкт «Кольори української ідентичності», спрямований на популяризацію петриківського розпису.

Ці проєкти дозволяють учасникам відновлювати зв’язок із культурною спадщиною, осмислювати пережитий досвід і формувати нову спільність у переміщенні.

Культурна діяльність тісно інтегрована з заходами психосоціальної підтримки. У партнерстві з міжнародними організаціями проводяться тренінги, інформаційні сесії та зустрічі для дітей і дорослих. Такий комплексний підхід дає можливість ефективніше працювати з потребами внутрішньо переміщених осіб.

Начальник Широківської селищної військової адміністрації Володимир Коробка зазначає:

📢 «Попри складні умови переміщення, ми продовжуємо системну роботу з надання культурних послуг мешканцям Луганщини. Наше завдання – зберегти ідентичність громади, підтримати людей і створити умови для їхньої соціальної адаптації».

Широківська громада, перебуваючи в релокації, продовжує розвивати культурну роботу, яка допомагає людям адаптуватися, зберігати зв’язок із рідним краєм і формувати нову спільноту на новому місці.

