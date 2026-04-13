Іран погрожує, що в США сумуватимуть за бензином по $4-5

У Сполучених Штатах невдовзі можуть різко зрости ціни на бензин на тлі загострення ситуації довкола Ірану та запровадження морської блокади. Про це заявив спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф у соцмережі Х (колишній Twitter), коментуючи намір США обмежити рух суден до іранських портів або з Ірану.

📢 «Насолоджуйтесь нинішнім цінам на бензин. З огляду на так звану блокаду, незабаром ви будете з ностальгією згадувати бензин по 4-5 доларів», – написав він.

За словами Мохаммад Багер Галібаф, переговори між Тегераном і Вашингтоном зайшли у глухий кут через глибоку кризу довіри. Іранська сторона, як він стверджує, пропонувала «конструктивні ініціативи», однак досягти компромісу не вдалося.

📢 «Через досвід двох попередніх воєн ми не маємо довіри до протилежної сторони. Вони зрештою не змогли завоювати довіру іранської делегації в цьому раунді переговорів», – заявив він.

☝️ На цьому тлі ціни на бензин можуть зрости через ризики для глобальних постачань нафти, пов’язані з обмеженням судноплавства.

Згідно з раніше оприлюдненими даними, Сполучені Штати планують розпочати блокаду суден, які прямують до Ірану або виходять з його портів, уже 13 квітня о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом).

Водночас Вашингтон заявляє, що не обмежуватиме свободу судноплавства через Ормузьку протоку для суден, які не пов’язані з іранськими портами. У відповідь Іран попередив про можливі удари по американських кораблях у разі спроби блокування протоки.