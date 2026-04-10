Довічне ув’язнення за зґвалтування 9-річного хлопчика: вирок у Вінницькому районі

Прокуратури довели у суді вину 46-річного жителя Вінницького району, якого обвинувачували у систематичному зґвалтуванні малолітньої дитини. Суд призначив йому довічне позбавлення волі. Про це 10 квітня повідомив Офіс Генерального прокурора.

Згідно з матеріалами справи, батьки обвинуваченого надали тимчасовий прихисток чоловікові з двома дітьми, які не мали власного житла. Батько дітей часто виїжджав на заробітки, залишаючи синів під наглядом господарів.

Скориставшись ситуацією, 46-річний чоловік у нічний час демонстрував 9-річному хлопчику порнографічні відео та систематично його ґвалтував. Злочини тривали з вересня 2024 року по травень 2025 року — майже дев’ять місяців.

Дитина перебувала під повним психологічним контролем кривдника і тривалий час не наважувалася розповісти про насильство. Лише через чотири місяці після останнього епізоду хлопчик розповів про пережите батькові. Після цього правоохоронці оперативно затримали підозрюваного та взяли його під варту.

Потерпілій дитині забезпечено необхідну медичну та психологічну допомогу, яка триває й досі. Друга дитина в сім’ї не постраждала.

Вироком суду чоловіка визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, вчинене повторно;

вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи;

розповсюдження серед неповнолітніх творів та зображень порнографічного характеру, вчинене повторно.

У суді обвинувачений своєї вини не визнав і не розкаявся.

📢 «Довічне позбавлення волі у цій справі – це не лише про суворість покарання, це про справедливість для потерпілої дитини. Це про виконання державою свого обов’язку щодо захисту дітей, адже йдеться не лише про скоєне в минулому, а й запобігання повторенню злочину в майбутньому», – зазначив керівник Немирівської окружної прокуратури Дмитро Данилов.

