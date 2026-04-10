Довічне ув’язнення за зґвалтування 9-річного хлопчика: вирок у Вінницькому районі

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Прокуратури довели у суді вину 46-річного жителя Вінницького району, якого обвинувачували у систематичному зґвалтуванні малолітньої дитини. Суд призначив йому довічне позбавлення волі. Про це 10 квітня повідомив Офіс Генерального прокурора.

Згідно з матеріалами справи, батьки обвинуваченого надали тимчасовий прихисток чоловікові з двома дітьми, які не мали власного житла. Батько дітей часто виїжджав на заробітки, залишаючи синів під наглядом господарів.

Скориставшись ситуацією, 46-річний чоловік у нічний час демонстрував 9-річному хлопчику порнографічні відео та систематично його ґвалтував. Злочини тривали з вересня 2024 року по травень 2025 року — майже дев’ять місяців.

Дитина перебувала під повним психологічним контролем кривдника і тривалий час не наважувалася розповісти про насильство. Лише через чотири місяці після останнього епізоду хлопчик розповів про пережите батькові. Після цього правоохоронці оперативно затримали підозрюваного та взяли його під варту.

Потерпілій дитині забезпечено необхідну медичну та психологічну допомогу, яка триває й досі. Друга дитина в сім’ї не постраждала.

Фото: Офіс генерального прокурора / 09.04.2026
Вироком суду чоловіка визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
  • зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, вчинене повторно;
  • вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи;
  • розповсюдження серед неповнолітніх творів та зображень порнографічного характеру, вчинене повторно.

У суді обвинувачений своєї вини не визнав і не розкаявся.

📢 «Довічне позбавлення волі у цій справі – це не лише про суворість покарання, це про справедливість для потерпілої дитини. Це про виконання державою свого обов’язку щодо захисту дітей, адже йдеться не лише про скоєне в минулому, а й запобігання повторенню злочину в майбутньому», – зазначив керівник Немирівської окружної прокуратури Дмитро Данилов.  

Нагадаємо
  • У Тернополі підозрюють чоловіка у зґвалтуванні 14-річного підлітка та втягування дітей у створення порнографічного контенту.
  • Також повідомлялося, що у Волинській області суд визнав 32-річного волинянина винуватим у зґвалтуванні 7-річної дівчинки та в сексуальному насильстві щодо неї. Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.
  • 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна (крім житла) призначено киянину, який за 100 доларів США отримав  від матері її п’ятирічну доньку для сексуальної експлуатації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

АМКУ не виявив змови на ринку пального

ВАЖЛИВО

Переговори щодо завершення війни: Зеленський анонсував нову зустріч

ВАЖЛИВО

Громади Сватівського району готують літній відпочинок для дітей

ЛУГАНЩИНА

Як Рубіжанська громада розподілила бюджет у I кварталі 2026 року

ЛУГАНЩИНА

Військовий збір: Рада продовжила його дію на три роки після війни

ВАЖЛИВО

Демократи ініціювали імпічмент міністра війни США Піта Геґсета

ВАЖЛИВО

Країни ОПЕК+ погодили підвищення видобутку нафти

ЕКОНОМІКА

Кабмін призначив нового очільника Державної митної служби

ВАЖЛИВО

У Харкові працівника ТЦК вдарили ножем

ВАЖЛИВО

У Гірській громаді виплатили майже 1 млн грн військовим та їх родинам

ЛУГАНЩИНА

Скасування параду 9 травня на росії: з’явилися повітряні ризики

ПОЛІТИКА

Трамп дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки

ВАЖЛИВО

Викрито корупційну схему в Укргазвидобуванні

ВАЖЛИВО

Окупанти б’ють по Харкову реактивними дронами, є постраждалі

ВІЙНА

Рада проголосувала за нові податки для онлайн-платформ

ВАЖЛИВО
