ЗСУ застосували ракети SCALP для ударів по окупантах

У період 13–14 квітня українські сили оборони завдали серії точкових ударів по важливих об’єктах російських окупаційних військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вівторок.

За даними військового командування, удари ЗСУ були спрямовані по російських загарбниках та по місцях зберігання ударних безпілотників та складах боєприпасів окупаційних сил. У Генштабі зазначили, що ураження здійснювалися по району аеропорту Донецьк на тимчасово окупованій території Донецької області.

📢 «Удару завдано підрозділами Повітряних сил Збройних сил України із застосуванням крилатих ракет SCALP та керованих авіаційних бомб GBU-39», – вказано в повідомленні.

💥 Ураження складів БпЛА та застосування авіаозброєння

За інформацією ЗСУ, по об’єктах противника були застосовані:

– крилаті ракети SCALP EG;

– керовані авіаційні бомби GBU-39.

Удар завдано підрозділами Повітряних сил ЗСУ по місцях накопичення та зберігання російських ударних БпЛА.

💥 Удари по складах боєприпасів

Окрім цього, українські безпілотники уразили склади боєприпасів противника в кількох населених пунктах:

– Азовське (Запорізька область);

– Урзуф (Донецька область);

– Куликівське (Донецька область).

Втрати противника та масштаби руйнувань наразі уточнюються.

⚡️⚡️Ракети SCALP вдарили по місцю зберігання ударних БпЛА ⚡️⚡️ SCALP Missiles Strike UAV Storage Site — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) April 14, 2026

☝️ Нагадаємо

Раніше Сили оборони України також завдавали ударів по російській військовій інфраструктурі:

– було уражено бурові платформи на шельфі Каспійського моря;

– пошкоджено ракетний фрегат «Адмірал Макаров» у Новоросійську;

– атаковано нафтову інфраструктуру порту.

Також відомо, що на лінії фронту минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень. російські окупанти завдали одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, та здійснили 70 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб.