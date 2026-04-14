ЗСУ застосували ракети SCALP для ударів по окупантах

Денис Молотов
ЗСУ застосували ракети SCALP для ударів по окупантах
Фото ілюстративне з відкритих джерел.

У період 13–14 квітня українські сили оборони завдали серії точкових ударів по важливих об’єктах російських окупаційних військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вівторок.

За даними військового командування, удари ЗСУ були спрямовані по російських загарбниках та по місцях зберігання ударних безпілотників та складах боєприпасів окупаційних сил. У Генштабі зазначили, що ураження здійснювалися по району аеропорту Донецьк на тимчасово окупованій території Донецької області.

📢 «Удару завдано підрозділами Повітряних сил Збройних сил України із застосуванням крилатих ракет SCALP та керованих авіаційних бомб GBU-39», – вказано в повідомленні.

Фото ілюстративне з відкритих джерел.
💥 Ураження складів БпЛА та застосування авіаозброєння

За інформацією ЗСУ, по об’єктах противника були застосовані:

– крилаті ракети SCALP EG;
– керовані авіаційні бомби GBU-39.

Удар завдано підрозділами Повітряних сил ЗСУ по місцях накопичення та зберігання російських ударних БпЛА.

💥 Удари по складах боєприпасів

Окрім цього, українські безпілотники уразили склади боєприпасів противника в кількох населених пунктах:

– Азовське (Запорізька область);
– Урзуф (Донецька область);
– Куликівське (Донецька область).

Втрати противника та масштаби руйнувань наразі уточнюються.

☝️ Нагадаємо

Раніше Сили оборони України також завдавали ударів по російській військовій інфраструктурі:

– було уражено бурові платформи на шельфі Каспійського моря;
– пошкоджено ракетний фрегат «Адмірал Макаров» у Новоросійську;
– атаковано нафтову інфраструктуру порту.

Також відомо, що на лінії фронту минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень. російські окупанти завдали одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, та здійснили 70 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Скринінг 40+: 10 медзакладів Луганщини підбили проміжні підсумки участі в програмі

ЛУГАНЩИНА

Маніпуляція: Понад 40 000 дітей у Львові не відвідують школу через «мовне цькування»

СТОПФЕЙК

Дніпро атаковано балістикою: багато жертв та поранених

ВАЖЛИВО

В Україні запускають нову модель закупівель для оборонних інновацій – Федоров

ПОДІЇ

В Канаді виступили за скасування віз для українців

ПОЛІТИКА

Чи йде війна в Україні до завершення – думка експерта

ПОДІЇ

На фронті за добу 10 квітня сталось 173 боєзіткнення – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

У Херсоні під атакою житлова забудова, поранено дитину

ВІЙНА

Рада достроково припинила повноваження Дар’ї Володіної

ВЛАДА

У Києві викрили схему розтрати в Укрзалізниці на 4,4 млн грн

КРИМІНАЛ

США завершили переговори з Іраном і покинули Ісламабад

ПОЛІТИКА

Удар по портовій інфраструктурі: рф атакувала Одещину дронами

ВАЖЛИВО

Браян Вітмор: лише перемога України здатна змінити Москву

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Іран планує ввести оплату в Ормузі для танкерів у криптовалюті

ПОЛІТИКА

Удар Ізраїлю по Лівану: понад 100 об’єктів Хезболли знищено

ВАЖЛИВО
