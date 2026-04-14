Ліквідатори ЧАЕС з Луганщини отримали чергову допомогу

Денис Молотов
У квітні допомога ліквідаторам ЧАЕС була надана 142 учасникам ліквідації наслідків аварії, які раніше проживали на Луганщині, а нині через війну змушені мешкати в різних регіонах України. Про це повідомила Луганська ОВА у вівторок, 14 квітня.

Як повідомили у Департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації, гуманітарну підтримку передали в межах заходів до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Допомогу доставили по всій країні

Через повномасштабне вторгнення росії ліквідатори роз’їхалися по різних областях, однак це не стало перешкодою для організації підтримки.

Усі необхідні речі були відправлені адресно за допомогою «Нової пошти», що дозволило охопити отримувачів незалежно від їхнього місця проживання.

⚛️ Підтримка до річниці Чорнобильської трагедії

Ініціатива приурочена до 40-річчя аварії на Чорнобильській АЕС — однієї з найбільших техногенних катастроф у світі. У межах цих заходів ліквідаторам надали необхідні речі, спрямовані на підтримку їхнього здоров’я та повсякденного життя.

📢 Окремо зазначається, що начальник Луганської ОВА Олексій Харченко доручив висловити особисту подяку за громадянський подвиг кожному чорнобильцю-переселенцю з Луганщини.

За його словами, незалежно від регіону проживання, усі ліквідатори мають отримувати належний соціальний і медичний супровід.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

