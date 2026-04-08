АМКУ не виявив змови на ринку пального

Денис Молотов
АМКУ не виявив змови на ринку пального
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) не виявив доказів змови учасників ринку щодо підвищення цін на пальне. Про це заявив голова відомства Павло Кириленко під час виступу у Верховній Раді в середу, 8 квітня.

📢 «Наразі комітет на підставі вже отриманих проаналізованих даних станом на сьогодні не зафіксував доказів змови учасників ринку щодо підвищення цін», — заявив він.

З 9 березня АМКУ активно збирав і аналізував інформацію щодо причин різкого зростання цін на заправках. Відбулися консультації з урядом про можливі інтервенції на ринок, а також майже щоденні робочі зустрічі з ключовими гравцями ринку пального.

📢 «Усі без винятку оператори зазначають, що обсяги їх продажів та їх рентабельність відчутно знизилися, тому вони самі зацікавлені й готові знизити ціни», — запевнив очільник АМКУ.

Кириленко пояснив, що стрибок цін на світовому ринку нафтопродуктів після початку війни США та Ізраїлю з Іраном поставив під загрозу обсяги поставок і джерела закупівлі пального для України.

На ринок вплинули кілька об’єктивних факторів:
  • зростання фактичної ціни нафтопродуктів і прогноз подальшого підвищення собівартості;
  • послаблення національної валюти;
  • збільшення вартості логістичних послуг і митних платежів.

📢 «Усі перелічені об’єктивні фактори приблизно однаково вплинули на учасників ринку. Усі українські оператори АЗС купують пальне майже виключно у європейських країнах в одних і тих самих виробників та трейдерів», — зазначив він.

Голова АМКУ нагадав, що ринок нафтопродуктів в Україні є нерегульованим, ціноутворення — вільним і ринковим. А частки учасників ринку повністю виключають можливість його монополізації.

За його словами, у жодній країні ЄС під час аналогічної цінової кризи антимонопольні органи не відкривали справ щодо можливої цінової змови операторів ринку.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що очікує зниження цін на пальне в Україні після того, як США і Іран домовилися про перемир’я і світові ціни на нафту впали на 15%.

👉  Нагадаємо

В перші дні війни на Близькому Сході ціни на пальне в Україні злетіли і побили історичні рекорди. Зазначалось, що в державі ще були запаси пального, закупленого за старими цінами.

📈 Станом на 7 квітня середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 13 коп. до 73,07 грн/л. На дизельне пальне — на 42 коп. до 90,12 грн/л.

📊 Оподаткування цифрових платформ в Україні було прийнято у першому читанні. Верховна Рада України 8 квітня підтримала законопроєкт №15111-д. За відповідне рішення проголосували 234 народних депутати.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

Масована комбінована атака рф на Україну 3 квітня

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 128 бойових зіткнень, ворог запустив понад 6,1 тис. дронів

ВІЙНА

У Харкові зафіксовано влучання дронів у багатоповерхівку

ВІЙНА

У Нікополі росіяни вдарили дроном по автівці та вбили людину

ВІЙНА

Рада проголосувала за нові податки для онлайн-платформ

ВАЖЛИВО

В авіатрощі Ан-26 у Криму миттєво перестав існувати генерал рф – соцмережі

ВАЖЛИВО

Підтримка військових: Кремінська громада спрямувала понад 700 тисяч гривень

ЛУГАНЩИНА

У Гірській громаді виплатили майже 1 млн грн військовим та їх родинам

ЛУГАНЩИНА

На росії несподівано закінчився бензин

ПОДІЇ

Іран підбив штурмовик США A-10 Thunderbolt II

ВАЖЛИВО

Військовий збір: Рада продовжила його дію на три роки після війни

ВАЖЛИВО

На Закарпатті жінка продала двох дітей для жебракування

КРИМІНАЛ

На Сумщині експосадовець ДСНС використовував підлеглих для приватного будівництва

КРИМІНАЛ

Нічна атака дронами: рф запустила 286 БпЛА по Україні

ВАЖЛИВО

Боїв на фронті за добу поменшало – Генштаб оновив карту за напрямками

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

