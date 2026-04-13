росіяни атакували Херсон і громади області: є жертви

Унаслідок чергової атаки російських дронів на Херсон у Корабельному районі міста постраждали щонайменше п’ятеро цивільних. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) в понеділок, 13 квітня.

Зазначається, що близько 16:40 у Корабельному районі пролунали вибухи.

☝️ Спочатку медики госпіталізували трьох жінок віком 76, 47 та 84 роки. У них діагностували уламкові поранення, контузії, вибухові травми та закриті черепно-мозкові ушкодження. Стан постраждалих оцінюється як середньої тяжкості.

Ще одному потерпілому — 42-річному чоловіку — надали допомогу на місці. У нього зафіксували поранення рук, контузію та вибухову травму. Згодом кількість постраждалих зросла.

До лікарні доставили 68-річного чоловіка, який також потрапив під удар безпілотника. У нього діагностовано вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Медики надають йому необхідну допомогу.

💥 Близько 18:00 російські війська завдали ще одного удару — цього разу по цивільному автомобілю в селі Черешеньки Білозерської громади. Внаслідок атаки двоє чоловіків віком 26 та 32 роки дістали вибухові травми та були госпіталізовані.

📢 «У селі Черешеньки через удар російського дрона по цивільні автівці загинув чоловік. Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблого. Мої співчуття рідним та близьким вбитого. Також у лікарні наразі перебувають ще двоє поранених чоловіків. Вони отримують всю необхідну медичну допомогу», – повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Телеграм-каналі.

☝️ Нагадаємо, раніше російські війська також атакували безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району, де загинула одна людина, ще троє дістали поранення.