Денис Молотов
росіяни атакували Херсон і громади області: є жертви
Фото: наслідки російської атаки у Херсонській області / ДСНС Херсонщини / 13.04.2026

Унаслідок чергової атаки російських дронів на Херсон у Корабельному районі міста постраждали щонайменше п’ятеро цивільних. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) в понеділок, 13 квітня.

Зазначається, що близько 16:40 у Корабельному районі пролунали вибухи.

☝️ Спочатку медики госпіталізували трьох жінок віком 76, 47 та 84 роки. У них діагностували уламкові поранення, контузії, вибухові травми та закриті черепно-мозкові ушкодження. Стан постраждалих оцінюється як середньої тяжкості.

Ще одному потерпілому — 42-річному чоловіку — надали допомогу на місці. У нього зафіксували поранення рук, контузію та вибухову травму. Згодом кількість постраждалих зросла.

До лікарні доставили 68-річного чоловіка, який також потрапив під удар безпілотника. У нього діагностовано вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Медики надають йому необхідну допомогу.

Чергова ворожа атака дронів на Херсон призвела до поранення щонайменше п’яти цивільних людей у місті.

💥 Близько 18:00 російські війська завдали ще одного удару — цього разу по цивільному автомобілю в селі Черешеньки Білозерської громади. Внаслідок атаки двоє чоловіків віком 26 та 32 роки дістали вибухові травми та були госпіталізовані.

📢 «У селі Черешеньки через удар російського дрона по цивільні автівці загинув чоловік. Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблого. Мої співчуття рідним та близьким вбитого. Також у лікарні наразі перебувають ще двоє поранених чоловіків. Вони отримують всю необхідну медичну допомогу», – повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Телеграм-каналі.

☝️ Нагадаємо, раніше російські війська також атакували безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району, де загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

  • Внаслідок російського удару по місту Дергачі, що на Харківщині, поранень зазнали п’ятеро цивільних громадян.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фейк: Троє українців здійснили кібератаку на Єврокомісію — WIRED

СТОПФЕЙК

У війні з Іраном загинули близько 4,1 тисячі осіб – ООН

ВАЖЛИВО

Фейк: Єврокомісія загубила відправлених в Україну інспекторів з оцінки нафтопроводу «Дружба»

СТОПФЕЙК

Франція зменшить залежність від імпортованих нафти та газу

ПОЛІТИКА

Іран погрожує, що в США сумуватимуть за бензином по $4-5

ПОЛІТИКА

79 дітей отримають виплати від Лисичанської громади

ЛУГАНЩИНА

Рада проголосувала за нові податки для онлайн-платформ

ВАЖЛИВО

У Гірській громаді виплатили майже 1 млн грн військовим та їх родинам

ЛУГАНЩИНА

Україна скасувала рекомендації утриматися від поїздок в Угорщину

ВАЖЛИВО

На росії Угорщину назвали «недружньою країною»

ВАЖЛИВО

ЗСУ відійшли на нові рубежі біля Миропільського на Сумщині

ВАЖЛИВО

Як Широківська громада використовує культуру для адаптації та збереження ідентичності в релокації

ЛУГАНЩИНА

Підтримка військових: Кремінська громада спрямувала понад 700 тисяч гривень

ЛУГАНЩИНА

Відключення світла в Україні: наслідки нових атак

ВАЖЛИВО

Відключення світла: обмеження діють по всій країні

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

