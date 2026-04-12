Олексій Харченко привітав із Воскресінням Христовим

Світлий Великдень об’єднує нас незалежно від відстаней.

У ці благословенні дні ми особливо гостро відчуваємо силу єдності, значення родинного тепла та незламність людського духу. Адже у кожній домівці, у кожному куточку, де є луганці, сьогодні звучить спільна молитва за мир, за Захисників і Захисниць, за повернення до рідних міст і сіл, за відновлення нашої області.

Ми віримо: як після темної ночі настає світанок, так і після важких випробувань обов’язково прийде світлий час відродження Луганщини.

Щиро і сердечно вітаю жителів Луганської області з Великоднем! Сьогодні, попри всі виклики, випробування та біль, які принесла війна, Луганщина залишається живою у серцях своїх людей — тих, хто боронить Україну на передовій, тих, хто працює заради майбутнього держави, і тих, хто змушений був залишити рідний дім, але щодня думками повертається до нього.

Нехай великодній кошик буде щедрим і символізує достаток та благополуччя, а у кожній родині панують любов, злагода і підтримка.

Особливі слова вдячності — нашим Захисникам і Захисницям, які зустрічають це свято на передовій, у складних умовах, але з незламною вірою у правду і свободу. Саме завдяки вам ми маємо можливість зберігати традиції, підтримувати одне одного і не втрачати надії.

Нехай світло Великодня наповнить серця теплом, зміцнить віру та подарує впевненість у тому, що всі труднощі — тимчасові, а життя і добро обов’язково переможуть.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Начальник Луганської обласної

військової адміністрації (ОВА)

Олексій ХАРЧЕНКО