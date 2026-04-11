Мобілізовані мешканці Лисичанської громади отримали виплати

Ще п’ятеро мобілізованих із Лисичанської громади отримали одноразову грошову допомогу в межах програми соціальної підтримки. Виплати мобілізованим від громади передбачають надання по 50 тисяч гривень кожному військовослужбовцю. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

📊 Від початку 2026 року загальна сума таких виплат уже досягла 1 млн 195 тис. грн.

Згідно з наданою інформацією, фінансову допомогу отримали 27 мобілізованих громадян, а також шестеро осіб, які добровільно вступили до лав Збройних сил України.

Кошти надаються у межах реалізації міської програми, спрямованої на підтримку Захисників і Захисниць України, а також членів їхніх родин і сімей загиблих військовослужбовців.

Програма передбачає комплексну соціальну підтримку, що включає як одноразові виплати, так і інші форми допомоги для військових та їхніх близьких.

Виплати мобілізованим залишаються одним із ключових напрямків роботи громади у сфері соціального захисту населення в умовах воєнного стану.

Детальнішу інформацію можна отримати за телефонами:

050 512 42 64;

095 510 54 39;

095 655 86 06.

