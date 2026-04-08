Парад 9 травня на росії цього року може не відбутися у ключових містах — москві та санкт-петербурзі. Причиною називають зростання безпекових ризиків, пов’язаних із розвитком далекобійного озброєння України. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на провоєнних російських блогерів.

📢 «Уявляєте, “парад рівняйся, струнко” — і оголошується ракетна небезпека. Що буде творитися на площі та навколо неї? Це буде суттєвий удар у медійному плані, навіть якщо нічого не долетить», — заявив блогер Ілля Туманов.

За його словами, повітряну частину параду вже скасовано. Крім того, 5 квітня на полігоні планувалася репетиція наземної частини, однак військовим нібито наказали повернутися до місць постійної дислокації «до особливих вказівок».

Туманов припустив, що захід можуть перенести на іншу дату — за аналогією з 2020 роком, коли парад відклали через пандемію. Водночас у кремлі уникають прямих відповідей щодо можливого скасування.

📢 «Ми готуємося до святкування дня перемоги», — заявив речник кремля дмитро пєсков.

Парад 9 травня на росія поступово втрачає масштаб із початку повномасштабної війни проти України:

У 2022 році було скасовано повітряну частину, а кількість техніки значно скоротилася.

У 2023 році скорочення продовжилося — зокрема, зникли танки, а авіація знову не була представлена.

У 2024 році літаки повернулися, однак їхня кількість була обмеженою — лише 15 одиниць.

Ювілейний парад 2025 року виглядав масштабніше, однак все одно поступався довоєнному 2021 року за кількістю техніки та учасників.

Парад 9 травня на росії опинився під додатковим тиском через розвиток українського озброєння. Зокрема, Україна працює над крилатою ракетою «Фламінго» із заявленою дальністю до 3000 км та бойовою частиною вагою близько 1 тонни.

За наявною інформацією, цю ракету вже застосовували щонайменше двічі — зокрема, у Пермському краї та Самарській області.

Крім того, триває розробка балістичної ракети FP-9, випробування якої можуть розпочатися вже цього літа. Очікується, що вона матиме дальність до 850 км і бойову частину масою близько 800 кг.

На цьому тлі парад 9 травня на росії розглядається не лише як символічний захід, а і як потенційна ціль, що впливає на рішення російської влади щодо його проведення.

👉 Також нагадаємо, що в Охотському окрузі Хабаровського краю на росії повністю закінчився бензин для населення. Єдина приватна автозаправка в Охотську, що відкрилася у 2018 році, припинила продаж пального ще в середині березня.