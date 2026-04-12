США завершили переговори з Іраном і покинули Ісламабад

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Після завершення переговорів між США та Іраном делегація США у повному складі залишила територію Пакистану. Перемовини відбувалися в Ісламабаді та тривали понад 20 годин. Про це повідомляє CBS News із посиланням на поінформовані джерела.

📢 «Офіційні особи заявили, що після переговорів ніхто з американської делегації не залишився в Пакистані; і зять президента США Джаред Кушнер, і спецпосланець президента Стів Віткофф, і технічна команда залишили Ісламабад», — йдеться у повідомленні.

CBS News / скриншот / 12.04.2026

Таким чином, делегація США повністю завершила свою місію в Пакистані. Попри попередні повідомлення про можливе продовження перебування окремих представників у країні.

За інформацією джерел, раніше припускалося, що частина делегації, зокрема Стів Віткофф та Джаред Кушнер, може залишитися в Ісламабаді для подальших консультацій. Однак ці дані не підтвердилися.

☝️ Також стало відомо, що літак із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом здійснив посадку на авіабазі Рамштайн у Німеччині для дозаправлення під час повернення.

Нагадаємо, переговори США та Ірану відбулися 11 квітня в столиці Пакистану та тривали близько 21 години. Попри тривалий діалог, сторони не змогли досягти суттєвого прогресу в узгодженні позицій.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше заявив, що запропоновані Вашингтоном умови є «остаточними та найкращими».

Таким чином, делегація США завершила переговорний раунд без підписання угоди та повертається до Сполучених Штатів.

👉 Також стало відомо, що Після провалу переговорів між США та Іраном, Вашингтон планує запровадити блокаду Ормузької протоки.

