Рютте відповів на невдоволення Трампа щодо ролі НАТО

Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після анонсованої зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що 47-й президент Сполучених Штатів висловлює явне невдоволення рівнем участі деяких союзників по Альянсу у війні з Іраном. Про це в четвер, 9 квітня, повідомляє CNN.

За словами Рютте, розмова відбулася у відвертому форматі. Він зазначив, що розуміє позицію Вашингтона, однак підкреслив:

📢 “Європейські держави роблять вагомий внесок іншими способами — забезпечують логістику, надають повітряний простір і відкривають свої військові бази”.

☝️ Раніше в Білому домі заявляли, що частина союзників «не виправдала очікувань», недостатньо підтримавши США та Ізраїль у перші дні військових дій.

Ці заяви спричинили нову хвилю дискусій щодо потенційного виходу США з Альянсу. Водночас Рютте уникнув прямої відповіді на питання, чи обговорювалася така можливість під час переговорів. Він підкреслив, що Трамп уважно вислухав аргументи європейської сторони. А також додав, що значна частина країн Європи поділяє прагнення США щодо обмеження впливу Ірану в регіоні.

Тим часом європейські лідери позитивно оцінили нещодавнє двотижневе «перемир’я» між Вашингтоном і Тегераном. У спільній заяві вони підтвердили готовність сприяти безпеці судноплавства в Ормузькій протоці — ключовому вузлі регіональної стабільності.

Раніше також повідомлялося, що Дональд Трамп має намір обговорити з Марком Рютте можливий вихід США з НАТО. За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, це питання вже порушувалося раніше і знову стало предметом уваги під час останньої зустрічі.

📌 Окрім того, адміністрація США розглядає варіанти запровадження заходів впливу щодо окремих держав-членів Альянсу через, на думку Вашингтона, недостатню підтримку під час військових дій США та Ізраїлю проти Ірану.

👉 Також нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс відкинув претензії, озвучені іранською стороною. Зокрема, спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф заявляв про недотримання Вашингтоном домовленостей щодо перемир’я.

