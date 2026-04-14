Атаки на Сумщині: у Глухівській громаді загинув водій вантажівки

Фото: наслідки російських обстрілів на Сумщині / ДСНС України / 13.04.2026

У Сумській області зафіксовано чергову атаку ворожого дрона, яка призвела до загибелі цивільної людини. У Глухівській громаді російський безпілотник влучив у вантажний автомобіль, унаслідок чого загинув 39-річний водій. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

📢 «Автівка загорілася – шансів врятуватися не було», — зазначив він, висловивши співчуття рідним та близьким загиблого.

☝️ Наслідки атак по Сумщині за добу

За офіційною інформацією, атака дрона стала частиною масштабних обстрілів регіону.

▪️ Серед цивільних є загиблий і постраждалі:

– Глухівська громада — загинув 39-річний чоловік;
– Білопільська громада — поранений 40-річний чоловік;
– Сумська громада — ще четверо дітей отримали медичну допомогу після атаки 10 квітня.

▪️ Зафіксовано понад 80 обстрілів по 26 населених пунктах у 14 громадах області.

📌 Масштаби руйнувань

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру в низці громад:

– Шосткинська громада — адміністративні будівлі, житло та транспорт;
– Глухівська громада — повністю знищено вантажівку, пошкоджено будівлі;
– Есманьська громада — зруйновано приватний будинок;
– Білопільська та Бездрицька громади — пошкоджені автомобілі;
– Миколаївська сільська, Боромлянська, Великописарівська, Краснопільська громади — зазнали руйнувань житлові будинки;
– Сумська громада — постраждали об’єкти інфраструктури та транспорт.

📌 За даними рятувальників ДСНС

Ворог знову атакував Сумщину – співробітники ДСНС працювали на місцях влучань.

📢 «Ударні БпЛА влучили по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Горіло нежитлове приміщення та транспортні засоби. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. Рятувальники ліквідували всі осередки горіння та проводили відновлювальні роботи в пошкоджених оселях», – йдеться в офіційному повідомленні

На місці події також працював офіцер-рятувальник громади, який узагальнював інформацію про наслідки атаки, спілкувався з мешканцями пошкоджених домівок, оцінював обстановку та моніторив ситуацію.

📌 Додаткові дані

▪️ Із небезпечних районів евакуйовано 16 громадян.
▪️ Повітряна тривога в області тривала 23 години 6 хвилин.

Нагадаємо, раніше російські війська також атакували медичний транспорт у регіоні — під удар потрапила карета швидкої допомоги, внаслідок чого постраждали троє медиків.

  • Також раніше внаслідок російського удару по місту Дергачі, що на Харківщині, поранень зазнали п’ятеро цивільних громадян.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Країна будує нову архітектуру енергетичної безпеки: уряд і громади синхронізують плани стійкості

ЛУГАНЩИНА

Звільнений з посади командир 11 Армійського корпусу ЗСУ

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти випустили понад 6 тис. дронів та здійснили 134 штурми

ВІЙНА

АТЕШ знищив тепловоз під Ростовом: збій у логістиці армії рф

ВІЙНА

рф будує бази та інфраструктуру для запуску «шахедів»

ВІЙНА

На фронті за добу сталось 164 зіткнення – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Вирок мешканцю Львівщини за зґвалтування 13-річної племінниці

КРИМІНАЛ

Україна скасувала рекомендації утриматися від поїздок в Угорщину

ВАЖЛИВО

Відключення світла: обмеження діють по всій країні

ВАЖЛИВО

Атака на залізницю: на Дніпропетровщині евакуювали 500 пасажирів

ВСІ НОВИНИ

Іран прокоментував переговори із США в Ісламабаді

ВАЖЛИВО

Мобілізовані мешканці Лисичанської громади отримали виплати

ЛУГАНЩИНА

АМКУ не виявив змови на ринку пального

ВАЖЛИВО

Фейк: Le Figaro повідомило про участь українських біженців у організації теракту в Парижі

СТОПФЕЙК

Культура в релокації: Шульгинська громада зберігає ідентичність і підтримує людей

ЛУГАНЩИНА
