Атаки на Сумщині: у Глухівській громаді загинув водій вантажівки

У Сумській області зафіксовано чергову атаку ворожого дрона, яка призвела до загибелі цивільної людини. У Глухівській громаді російський безпілотник влучив у вантажний автомобіль, унаслідок чого загинув 39-річний водій. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

📢 «Автівка загорілася – шансів врятуватися не було», — зазначив він, висловивши співчуття рідним та близьким загиблого.

☝️ Наслідки атак по Сумщині за добу

За офіційною інформацією, атака дрона стала частиною масштабних обстрілів регіону.

▪️ Серед цивільних є загиблий і постраждалі:

– Глухівська громада — загинув 39-річний чоловік;

– Білопільська громада — поранений 40-річний чоловік;

– Сумська громада — ще четверо дітей отримали медичну допомогу після атаки 10 квітня.

▪️ Зафіксовано понад 80 обстрілів по 26 населених пунктах у 14 громадах області.

📌 Масштаби руйнувань

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру в низці громад:

– Шосткинська громада — адміністративні будівлі, житло та транспорт;

– Глухівська громада — повністю знищено вантажівку, пошкоджено будівлі;

– Есманьська громада — зруйновано приватний будинок;

– Білопільська та Бездрицька громади — пошкоджені автомобілі;

– Миколаївська сільська, Боромлянська, Великописарівська, Краснопільська громади — зазнали руйнувань житлові будинки;

– Сумська громада — постраждали об’єкти інфраструктури та транспорт.

📌 За даними рятувальників ДСНС

Ворог знову атакував Сумщину – співробітники ДСНС працювали на місцях влучань.

📢 «Ударні БпЛА влучили по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Горіло нежитлове приміщення та транспортні засоби. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. Рятувальники ліквідували всі осередки горіння та проводили відновлювальні роботи в пошкоджених оселях», – йдеться в офіційному повідомленні

На місці події також працював офіцер-рятувальник громади, який узагальнював інформацію про наслідки атаки, спілкувався з мешканцями пошкоджених домівок, оцінював обстановку та моніторив ситуацію.

📌 Додаткові дані

▪️ Із небезпечних районів евакуйовано 16 громадян.

▪️ Повітряна тривога в області тривала 23 години 6 хвилин.

Нагадаємо, раніше російські війська також атакували медичний транспорт у регіоні — під удар потрапила карета швидкої допомоги, внаслідок чого постраждали троє медиків.