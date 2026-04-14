Атаки на Сумщині: у Глухівській громаді загинув водій вантажівки

У Сумській області зафіксовано чергову атаку ворожого дрона, яка призвела до загибелі цивільної людини. У Глухівській громаді російський безпілотник влучив у вантажний автомобіль, унаслідок чого загинув 39-річний водій. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
📢 «Автівка загорілася – шансів врятуватися не було», — зазначив він, висловивши співчуття рідним та близьким загиблого.
☝️ Наслідки атак по Сумщині за добу
За офіційною інформацією, атака дрона стала частиною масштабних обстрілів регіону.
▪️ Серед цивільних є загиблий і постраждалі:
– Глухівська громада — загинув 39-річний чоловік;
– Білопільська громада — поранений 40-річний чоловік;
– Сумська громада — ще четверо дітей отримали медичну допомогу після атаки 10 квітня.
▪️ Зафіксовано понад 80 обстрілів по 26 населених пунктах у 14 громадах області.
📌 Масштаби руйнувань
Внаслідок ворожих ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру в низці громад:
– Шосткинська громада — адміністративні будівлі, житло та транспорт;
– Глухівська громада — повністю знищено вантажівку, пошкоджено будівлі;
– Есманьська громада — зруйновано приватний будинок;
– Білопільська та Бездрицька громади — пошкоджені автомобілі;
– Миколаївська сільська, Боромлянська, Великописарівська, Краснопільська громади — зазнали руйнувань житлові будинки;
– Сумська громада — постраждали об’єкти інфраструктури та транспорт.
📌 За даними рятувальників ДСНС
Ворог знову атакував Сумщину – співробітники ДСНС працювали на місцях влучань.
📢 «Ударні БпЛА влучили по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Горіло нежитлове приміщення та транспортні засоби. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. Рятувальники ліквідували всі осередки горіння та проводили відновлювальні роботи в пошкоджених оселях», – йдеться в офіційному повідомленні
На місці події також працював офіцер-рятувальник громади, який узагальнював інформацію про наслідки атаки, спілкувався з мешканцями пошкоджених домівок, оцінював обстановку та моніторив ситуацію.
📌 Додаткові дані
▪️ Із небезпечних районів евакуйовано 16 громадян.
▪️ Повітряна тривога в області тривала 23 години 6 хвилин.
Нагадаємо, раніше російські війська також атакували медичний транспорт у регіоні — під удар потрапила карета швидкої допомоги, внаслідок чого постраждали троє медиків.
- Також раніше внаслідок російського удару по місту Дергачі, що на Харківщині, поранень зазнали п’ятеро цивільних громадян.