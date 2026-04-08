Увесь Бучанський ТЦК відправили на фронт після корупційного скандалу

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Бучанський ТЦК зазнав повного кадрового перезавантаження — увесь особовий склад, включно з керівництвом, направили на фронт після гучного корупційного скандалу. Про це повідомив заступник начальника Бучанського РТЦК та СП Андрій Євтушенко під час засідання парламентської слідчої комісії (ТСК). Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі в середу, 8 квітня.

За його словами, Бучанський ТЦК був повністю звільнений від попереднього складу. Йдеться про переведення всіх працівників на бойові посади після виявлених правопорушень.

☝️ Причиною стали корупційні порушення, пов’язані із затриманням керівників Бориспільського ТЦК та Бучанського ТЦК у серпні 2024 року. Посадовців підозрювали в отриманні хабарів за сприяння в ухиленні від мобілізації.

На тлі цієї ситуації також обговорюються зміни у функціонуванні системи територіальних центрів комплектування.

📢 «Окрім того, скоро ТЦК буде називатися “Офіс призову” чи “Офіс комплектування”. Точно буде слово “офіс”», — повідомив Роман Костенко.

За його словами, реформа передбачає поділ функцій на дві складові:
  • соціальну;
  • мобілізаційну.

Очікується, що це зробить систему більш прозорою та ефективною.

Водночас у владі визнають складність змін під час війни. Як заявив керівник Офісу президента України (ОПУ) Кирило Буданов, наразі повністю вирішити проблеми мобілізації неможливо.

📢 «Поки триває війна, кардинально вирішити проблеми у процесі мобілізації неможливо», — наголосив він під час зустрічі з CEO Club Ukraine.

Він також зазначив, що територіальні центри комплектування продовжують виконувати встановлені плани щодо мобілізації для підтримки фронту.

Також раніше у Міністерстві оборони України заявили, що зміни в системі мобілізації ще перебувають у розробці, а деталі реформи ТЦК будуть оприлюднені пізніше.

Бучанський ТЦК став першим прикладом повного переформатування структури після корупційного скандалу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Окупанти б’ють по Харкову реактивними дронами, є постраждалі

ВІЙНА

Пошуки дитини на Рівненщині: залучено підводні дрони

СУСПІЛЬСТВО

На Закарпатті жінка продала двох дітей для жебракування

КРИМІНАЛ

Фейк: ОАЕ відмовилися від послуг українських фахівців із перехоплення шахедів

СТОПФЕЙК

Маніпуляція: Понад 40 000 дітей у Львові не відвідують школу через «мовне цькування»

СТОПФЕЙК

Масована комбінована атака рф на Україну 3 квітня

ВАЖЛИВО

Трамп дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки

ВАЖЛИВО

Справа Тимошенко: слідство завершено, деталі підозри

ВАЖЛИВО

В Ірані зруйновано найвищій стратегічний міст B1

ПОДІЇ

кремль маніпулює даними про Луганщину у намаганнях захопити Донецьку область – ISW

ПОДІЇ

Боїв на фронті за добу поменшало – Генштаб оновив карту за напрямками

ВІЙНА

У Харкові працівника ТЦК вдарили ножем

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксували понад 120 боїв, ворог запустив 5,9 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

У Львові інспектору митниці оголосили підозру в умисному вбивстві працівника ТЦК

ВАЖЛИВО

У Львові вбили працівника ТЦК ножем в шию

ВАЖЛИВО
