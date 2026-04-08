Увесь Бучанський ТЦК відправили на фронт після корупційного скандалу

Бучанський ТЦК зазнав повного кадрового перезавантаження — увесь особовий склад, включно з керівництвом, направили на фронт після гучного корупційного скандалу. Про це повідомив заступник начальника Бучанського РТЦК та СП Андрій Євтушенко під час засідання парламентської слідчої комісії (ТСК). Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі в середу, 8 квітня.

За його словами, Бучанський ТЦК був повністю звільнений від попереднього складу. Йдеться про переведення всіх працівників на бойові посади після виявлених правопорушень.

☝️ Причиною стали корупційні порушення, пов’язані із затриманням керівників Бориспільського ТЦК та Бучанського ТЦК у серпні 2024 року. Посадовців підозрювали в отриманні хабарів за сприяння в ухиленні від мобілізації.

На тлі цієї ситуації також обговорюються зміни у функціонуванні системи територіальних центрів комплектування.

📢 «Окрім того, скоро ТЦК буде називатися “Офіс призову” чи “Офіс комплектування”. Точно буде слово “офіс”», — повідомив Роман Костенко.

За його словами, реформа передбачає поділ функцій на дві складові:

соціальну;

мобілізаційну.

Очікується, що це зробить систему більш прозорою та ефективною.

Водночас у владі визнають складність змін під час війни. Як заявив керівник Офісу президента України (ОПУ) Кирило Буданов, наразі повністю вирішити проблеми мобілізації неможливо.

📢 «Поки триває війна, кардинально вирішити проблеми у процесі мобілізації неможливо», — наголосив він під час зустрічі з CEO Club Ukraine.

Він також зазначив, що територіальні центри комплектування продовжують виконувати встановлені плани щодо мобілізації для підтримки фронту.

Також раніше у Міністерстві оборони України заявили, що зміни в системі мобілізації ще перебувають у розробці, а деталі реформи ТЦК будуть оприлюднені пізніше.

Бучанський ТЦК став першим прикладом повного переформатування структури після корупційного скандалу.