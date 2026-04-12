Культура в релокації: Шульгинська громада зберігає ідентичність і підтримує людей

В умовах релокації Шульгинська громада продовжує забезпечувати культурні послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Луганщини. Культура тут набуває нового змісту — вона стає інструментом збереження ідентичності, підтримки людей і формування спільного простору для тих, хто змушений був залишити рідні місця. Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА.

Культурна діяльність громади орієнтована на змістовне дозвілля, розвиток молоді та підтримку соціальної згуртованості. Основний акцент зроблено на взаємодії між людьми та збереженні культурних практик, які формують відчуття належності до громади навіть на відстані.

Культурні ініціативи та участь у всеукраїнських подіях

Практична реалізація культурної роботи відбувається через гуманітарні хаби та активну участь у всеукраїнських заходах. У гуманітарному хабі в Чернівцях регулярно проводяться творчі та культурні заходи для дітей і дорослих. Це створює середовище для спілкування, взаємопідтримки та підтримання зв’язку між мешканцями громади, розкиданими по різних регіонах.

Діти громади активно долучаються до загальноукраїнських ініціатив. Зокрема, вони взяли участь у фестивалі «Арсенал ідей. Різні разом» у Києві. Така участь допомагає молодому поколінню інтегруватися в національний культурний простір і відкриває нові можливості для розвитку.

Громада також представлена на значних культурних майданчиках державного рівня. Під час фестивалю «Жива культура, живий світ» у Пирогові луганські традиції були презентовані широкій аудиторії, що сприяє їх популяризації та збереженню.

Освіта і виховання як частина культурної політики

Особливістю роботи громади є системний підхід до роботи з молоддю. Відділ освіти, культури, молоді та спорту впроваджує модель взаємодії, яка об’єднує молодь Шульгинської громади, студентів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та партнерські громади з інших регіонів.

Такий формат дозволяє формувати діалог між молоддю Сходу та Заходу України, реалізовувати спільні ініціативи та популяризувати культурний код Луганщини. Молодь долучається до створення патріотичних проєктів, розвиває лідерські навички та інтегрується в загальноукраїнський простір, зберігаючи при цьому власну ідентичність.

Формування національної свідомості дітей визначено одним із пріоритетів. Освітній процес поєднується з елементами патріотичного виховання, що дає можливість не лише розвивати інтелектуальні здібності, а й виховувати повагу до історії та традицій українського народу.

Нові проєкти та розвиток культурного простору

Подальший розвиток культурної діяльності пов’язаний із реалізацією міжрегіональних проєктів. Зокрема, планується впровадження ініціативи «Міфічна Україна: Живий зв’язок поколінь». У межах проєкту молодіжні дослідницькі команди працюватимуть з нематеріальною культурною спадщиною.

Передбачається зібрати та переосмислити матеріали про легенди, міфи та традиції, які стануть частиною інтерактивної онлайн-мапи України. Це дозволить поєднати традиційні культурні елементи із сучасними цифровими форматами та забезпечити їх збереження для наступних поколінь.

Начальниця Шульгинської сільської військової адміністрації Наталя Петренко зазначає:

📢 «Ми працюємо для того, щоб Луганщина залишалася впізнаваною і живою – через людей, через культуру, через молодь. І саме участь у різних проєктах дає можливість зберігати цей зв’язок незалежно від обставин».

Шульгинська громада, попри відсутність стаціонарної інфраструктури, сформувала дієву модель культурної роботи. Вона поєднує участь у всеукраїнських заходах, системну взаємодію з молоддю, патріотичне виховання дітей та реалізацію міжрегіональних проєктів. Це дозволяє зберігати культурну спадщину та підтримувати відчуття єдності серед мешканців громади, незалежно від місця їхнього перебування.

