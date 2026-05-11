Фейк: Берлінська поліція розігнала «проукраїнських провокаторів» біля радянського меморіалу

Історія повністю вигадана: насправді поліція зазначає, що цьогоріч вшанування відбулися без інцидентів. Прапори України та НАТО, на відміну від російської символіки, до меморіалів приносити не забороняли.

Російські медіа активно поширюють новину про те, що в Берліні українці нібито організовано приїхали скоїти провокацію біля одного з радянських монументів на 9 травня, привізши з собою прапори України та НАТО, однак поліція розігнала їх під схвальні вигуки юрби. Примітно, що рупор кремлівської пропаганди RT, який першим поширив новину, не вказав джерело інформації та не надав ані фото, ані відеодоказів інциденту: медіа проілюстрували новину стоковими фото і навіть згенерованими ШІ зображеннями.

Однак така «новина» RT не підтверджується жодними німецькими джерелами. Навпаки, видання Berliner Zeitung, яке випустило детальний репортаж про вшанування Другої Світової, зазначає: «За словами берлінської поліції, яка охороняла заходи за допомогою 380 офіцерів, святкування проходили мирно та без перешкод до полудня». Згідно з матеріалом, головними місцями збору стали три радянські меморіали: у Трептов-парку, Тіргартені та Шонгольцер Гайде. Поліція заздалегідь видала спеціальну заборонну постанову — з 8 травня о 6:00 до 9 травня о 22:00 були заборонені російська символіка, георгіївські стрічки, літери «V» і «Z», а також військова форма та російські маршові пісні.

Натомість українські прапори дозволили — і чимало учасників цим скористалися. Серед них була 54-річна українка Людмила Зелке, яка живе в Берліні вже 20 років: вона прийшла вшанувати пам’ять загиблих і водночас висловити протест проти російського вторгнення. У Трептов-парку, де зібралося найбільше людей, атмосфера загалом була спокійною — квіти, вінки, тихе вшанування. Певне напруження виникло біля меморіалу в Тіргартені, коли один з учасників розгорнув прапор НАТО поруч з українським — поліцейські попросили його відійти вбік, аби не заважати іншим покласти квіти, і ситуацію вдалося швидко врегулювати. Отже, про жодні «автобуси з провокаторами», яких нібито розігнала поліція, не йдеться.

Щороку 9 травня стає для Росії масштабним приводом для поширення фейків. Наприклад, торік ми спростовували новини про те, що на білбордах в Берліні з’явилася реклама акції «Безсмертний полк», що «День Перемоги» став найпопулярнішим запитом в українському сегменті Google Trends і що Фрідріх Мерц приїде до Росії на парад перемоги.

