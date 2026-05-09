Лубінець вимагає заборонити маски та балаклави у ТЦК

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вкотре виступив із закликом до влади. Він вимагає заборонити співробітникам Територіальних центрів комплектування (ТЦК) носити маски та балаклави під час роботи. Про це омбудсмен написав у своїх соціальних мережах.

За словами уповноваженого, громадяни мають право бачити обличчя осіб, які їх намагаються зупинити для «перевірки документів». Такий захід допоможе знизити кількість правопорушень під час «проведення мобілізації». Омбудсмен наголосив, що анонімність військових викликає у суспільстві недовіру.

📢 «Коли особи приховані – неможливо ідентифікувати осіб, які можуть порушувати права людини або вчиняти кримінальні правопорушення. І саме тому ми щодня отримуємо звернення громадян щодо дій окремих представників ТЦК та СП», – констатував Лубінець.

Він додав, що за законом, представники ТЦК зобов’язані пред’являти службові посвідчення під час виконання обов’язків. Приховування облич заважає ідентифікації представників державного органу.

Резонансний випадок у місті Дніпро

Причиною звернення став нещодавній інцидент у Дніпрі. Там місцевий мешканець отримав важкі травми після спілкування з групою осіб – представників ТЦК у балаклавах та формі. За словами дружини потерпілого, ці люди є саме представниками ТЦК та СП.

Наразі чоловік перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані. Офіційна версія стверджує, що він упав сам. Проте за фактом події вже розпочато досудове розслідування.

📢 «До мене звернулася мешканка Дніпра, оскільки її чоловік отримав травми внаслідок дій групи осіб у балаклавах та форменому одязі, яких вона ідентифікує як представників ТЦК та СП. Внаслідок цих подій чоловік отримав черепно-мозкову травму і перебуває у лікарні у вкрай тяжкому стані. Я повинен поставити важливе питання. Чи правомірне здійснення заходів оповіщення військовозобов’язаних особами у масках (балаклавах), які унеможливлюють ідентифікацію представників державного органу?», – написав омбудсмен.

Справу відкрито за статтею 128 Кримінального кодексу України. Йдеться про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Лубінець звернувся до прокуратури з вимогою забезпечити повне та неупереджене розслідування та перевірити, чи дотримувалися представники ТЦК та СП вимог законодавства.

Ця історія — не про один випадок. Вона про те, як подібні дії сприймаються людьми, коли немає прозорості та зрозумілої ідентифікації. Держава, що діє в масках, не має дивуватися, що громадяни від неї тікають

Перевірки та затримання у структурі ТЦК

Ініціатива омбудсмена відбувається на тлі системних перевірок центрів комплектування. Так, 4 травня Національна поліція провела обшуки у керівників ТЦК у 16 регіонах України. Посадовців перевіряли на предмет незаконного збагачення.

Також 6 травня СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК. Його підозрюють у вимаганні коштів від підприємця. За версією слідства, посадовець обіцяв не мобілізувати працівників підприємства за грошову винагороду.