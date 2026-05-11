Андрію Єрмаку повідомлено про підозру

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили про викриття організованої злочинної групи, яку підозрюють у легалізації понад 460 млн гривень під час будівництва елітного котеджного містечка під Києвом. Про це повідомила пресслужба НАБУ у понеділок, 11 травня.

📢 «Про підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу президента України. Тривають невідкладні слідчі дії», – йдеться у повідомленні.

Підозру оголосили за статтею про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше українські ЗМІ повідомили, що правоохоронці проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

☝️ НАБУ також оприлюднило відео з матеріалами справи. З нього випливає, що йдеться про будівництво котеджного містечка «Династія» у Козині під Києвом.

За даними слідства, обговорення проєкту розпочалося ще у 2018 році. У матеріалах справи фігурує особа на прізвисько «Че Гевара», яку слідство ототожнює з колишнім віцепрем’єром Олексієм Чернишовим.

Саме тоді він увійшов до складу ТОВ «Блум-Девелопмент». У 2019 році компанія придбала понад чотири гектари землі, що стали основою майбутнього будівництва.

Після призначення Чернишова головою Київської ОДА його частка у товаристві була переписана на дружину.

У 2020 році, після переходу Чернишова на посаду міністра розвитку громад, за версією слідства, виникла ідея будівництва котеджного містечка «Династія».

📢 «Учасники проєкту Династія домовилися побудувати на ділянках товариства чотири приватних резиденції для власного постійного проживання», – заявив співробітник НАБУ у відеоматеріалах справи.

Слідство стверджує, що до проєкту був залучений бізнесмен Тимур Міндіч, який фігурує під прізвиськом «Карлсон». Також у перехоплених розмовах згадується учасник під кодовим порядком «R2» (Residance 2 – ред.), яким, за даними слідства, може бути закодована будівля Андрія Єрмака.

☝️ У НАБУ заявляють, що фігурант особисто відвідував об’єкт будівництва.

Для приховування реальних власників витрати та будівлі резиденцій позначали кодами R1-R4. Також планувалося будівництво окремого об’єкта R0 із басейнами, СПА та спортзалом для спільного користування.

За інформацією слідства, вартість будівництва однієї резиденції оцінювали у 2 млн доларів.

У 2021 році розпочалося будівництво комплексу, а також провели освячення земельної ділянки.

Після цього, як стверджують правоохоронці, почалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

📢 Слідство заявляє, що фінансування відбувалося двома способами.

«умовно білий», коли підконтрольні Чернишову люди створили «Сонячний берег», що формально виступав замовником будівництва. Засновники кооперативу вносили на рахунки гроші, які частково використовували для будівництва. Підконтрольні люди отримували кошти за нібито надані послуги від юросіб з ознаками фіктивності (це 10% від загального обсягу коштів на будівництво);

основна частина фінансування – за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом – так звана форма 2. Частину готівки для будівництва передавали працівникам, що виконували роботи, через помічника Чернишова. Іншу частину готівки отримувала особа з оточення Міндіча.

У 2024 році, як стверджують у НАБУ, учасники проєкту почали шукати шляхи легалізації вже витрачених коштів. Зокрема, йшлося про придбання документів щодо законності походження грошей за 15,5-16,5% від суми.

☝️ У липні 2025 року, після вручення підозри Чернишову, Тимур Міндіч, за даними слідства, вирішив законсервувати будівництво.

За інформацією НАБУ та САП, упродовж 2021-2025 років учасники схеми могли легалізувати майже 9 млн доларів, використаних для будівництва резиденцій у Козині.

📢 Слідство заявляє, що ці кошти нібито були отримані від діяльності злочинної організації, очолюваної «Карлсоном».

Загальна сума легалізованих коштів, за даними правоохоронців, перевищує 460 млн гривень.

Після появи інформації про будівництво у медіа, власники резиденцій, за версією слідства, намагалися вивести земельні ділянки з-під арешту.

Втім Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельну ділянку та п’ять незавершених котеджів.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року правоохоронці вже проводили обшуки у межах справи «Мідас». Того ж дня Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента (ОПУ).

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ готує підозру Єрмаку, яка може бути пов’язана із зацікавленістю одним із будинків кооперативу «Династія».