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ВАКС зняв електронний браслет з ексвіцепрем’єра Чернишова

Денис Молотов
Денис Молотов
ВАКС зняв електронний браслет з ексвіцепрем'єра Чернишова
Фото ілюстративне / фігурант корупційної справи "Мідас" / Колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов

Один із найгучніших процесів у сфері боротьби з топкорупцією в українському енергетичному секторі перейшов до нової процесуальної стадії. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не продовжив зобов’язання носити електронний браслет колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» у вівторок, 7 липня.

Рішення було ухвалене під час чергового засідання з перегляду обмежувальних заходів для фігурантів провадження.

Поточні процесуальні обов’язки та обмеження для фігуранта

Попри скасування найбільш контролюючого технічного заходу, ексвисокопосадовець залишається під суворим наглядом правоохоронних органів і не має можливості вільно залишати межі країни.

В офіційному коментарі представники судової гілки влади зазначили:

📢 «Цей обов’язок не продовжено», – заявили у суді.

Водночас Чернишову продовжено інші обов’язки, покладені на нього в рамках запобіжного заходу. Колишній урядовець змушений виконувати низку законних вимог представників обвинувачення.

Перелік обов’язкових обмежень, які залишаються в силі:

  • Зобов’язання невідкладно повідомляти детективів та прокурорів про зміну свого місця проживання чи офіційної роботи;
  • Прибувати до детектива, прокурора або суду за першою вимогою;
  • Суворо утримуватися від будь-якого прямого чи опосередкованого спілкування з іншими фігурантами та свідками у справі;
  • Здати на зберігання до відповідних органів свій закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України.
Хронологія розслідування та деталі корупційної справи «Мідас»

Олексій Чернишов проходить підозрюваним у межах масштабного розслідування, яке стосується тіньових фінансових потоків у державному секторі економіки.

Ключові етапи та факти кримінального провадження:

  • Викриття корупційної мережі: нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву «Мідас». Учасники цієї злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору;
  • Тіньова легалізація коштів: за даними слідства, Чернишов був серед відвідувачів так званої «пральні» — спеціального місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тисяч євро готівкою;
  • Перший запобіжний захід: спочатку суд обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51,6 млн гривень. Ці кошти були оперативно внесені на рахунок суду;
  • Нова підозра та збільшення застави: згодом Чернишову повідомили про нову підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди. Суд обрав колишньому віцепрем’єр-міністру запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн гривень, задовольнивши клопотання обвинувачення лише частково — зокрема, відмовивши у носінні електронного браслета.

Вже 2 липня за Чернишова було внесено зазначену заставу в повному обсязі, що дозволило йому перебувати поза межами слідчого ізолятора під час досудового розслідування. Слідчі дії у провадженні «Мідас» тривають, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми в енергетичній галузі.

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