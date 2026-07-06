Під час перехоплення ворожих БпЛА загинув екіпаж гелікоптера Мі-8

Українська армійська авіація зазнала непоправної втрати під час виконання завдань із захисту повітряного простору країни. Під час перехоплення безпілотників рф 30 червня розбився гелікоптер Мі-8. Екіпаж загинув. Про це повідомила Бродівська міська рада.

Усі чотири члени екіпажу були досвідченими військовослужбовцями, які з перших днів повномасштабного вторгнення виконували бойові завдання на найскладніших ділянках фронту. Вони служили у 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди».

Життєвий та бойовий шлях загиблих Захисників

Громада оприлюднила дані про кожного з Героїв, які віддали життя за свободу України:

Капітан Юрій Ворон (командир екіпажу): служив старшим льотчиком вертолітної ланки. Він народився у Бродах, з дитинства мріяв стати військовим льотчиком і закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Брав участь в Операції об’єднаних сил, а після початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів. Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відзнаками. У нього залишилися дружина, син і батьки.

служив старшим льотчиком вертолітної ланки. Він народився у Бродах, з дитинства мріяв стати військовим льотчиком і закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Брав участь в Операції об’єднаних сил, а після початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів. Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відзнаками. У нього залишилися дружина, син і батьки. Майор Валентин Мукшинов (льотчик-штурман): обіймав посаду старшого штурмана-льотчика вертолітної ескадрильї. Він народився у Києві та навчався у Чернігівському військовому ліцеї. Від початку повномасштабної війни виконував бойові завдання на різних оперативних напрямках. Валентин Мукшинов був повним кавалером ордена “За мужність”. У нього залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра.

обіймав посаду старшого штурмана-льотчика вертолітної ескадрильї. Він народився у Києві та навчався у Чернігівському військовому ліцеї. Від початку повномасштабної війни виконував бойові завдання на різних оперативних напрямках. Валентин Мукшинов був повним кавалером ордена “За мужність”. У нього залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра. Старший лейтенант Богдан Хміль (бортовий технік): служив бортовим авіаційним техніком вертолітної ланки. Він народився у Василькові Київської області, навчався за спеціальністю “Авіаційний транспорт” у Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. До 16-ї бригади армійської авіації він долучився у березні 2022 року. Богдан Хміль готував техніку до бойових вильотів і неодноразово виконував завдання у складі екіпажу. Був нагороджений відзнакою президента “За оборону України”. У нього залишилися дружина та батьки.

служив бортовим авіаційним техніком вертолітної ланки. Він народився у Василькові Київської області, навчався за спеціальністю “Авіаційний транспорт” у Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. До 16-ї бригади армійської авіації він долучився у березні 2022 року. Богдан Хміль готував техніку до бойових вильотів і неодноразово виконував завдання у складі екіпажу. Був нагороджений відзнакою президента “За оборону України”. У нього залишилися дружина та батьки. Молодший сержант Михайло Деряга (повітряний стрілець): діяв як старший повітряний стрілець вертолітної ланки. Він народився у селі Андріївка Полтавської області, навчався у Маріупольському будівельному фаховому коледжі. До війська долучився у листопаді 2023 року. У складі екіпажу вертольота виконував бойові завдання із захисту повітряного простору України. Нагороджений відзнакою президента “За оборону України” та орденом “За мужність” III ступеня. У нього залишилися дружина, син, батьки та брат.

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Порядок проведення чину похорону та вшанування пам’яті

Громада готується гідно зустріти та провести в останню путь своїх захисників. Усі заходи відбудуться з дотриманням військових почестей.

Прощання із загиблими захисниками відбудеться 7 липня. О 9:30 на Алеї Героїв зустрінуть кортеж, після чого у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста відбудеться чин прощання. Місцева влада закликає жителів долучитися до живого коридору пам’яті.

Попередні втрати української авіації

Українські пілоти продовжують тримати небо ціною власних життів у протистоянні з переважаючими силами російських окупантів.

Нагадаємо, у Хмельницькій області 16 червня сталась авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України, обидва члени екіпажу загинули.

Раніше повідомлялося, що після виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Імена всіх полеглих авіаторів назавжди вписані в історію повітряної оборони України.