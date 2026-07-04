ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Оголошено підозру псевдодепутату з Луганщини: пропагував війну серед школярів

Денис Молотов
Денис Молотов
Оголошено підозру псевдодепутату з Луганщини: пропагував війну серед школярів
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Служба безпеки України продовжує притягувати до відповідальності осіб, які співпрацюють з окупаційними структурами на сході країни. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність колаборанта з тимчасово окупованого Сіверськодонецька, який поширює кремлівську пропаганду та нав’язує молоді ідеологію країни-агресора. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Наразі фігурант перебуває на непідконтрольній Україні території, тому всі процесуальні дії здійснюються у заочному форматі.

Хронологія дій фігуранта та співпраця з окупантами

За матеріалами справи, влітку 2022 року, під час запеклих бойових дій на території Луганщини, колишній учитель історії спочатку перебував у місті, а згодом виїхав на захід України. Проте після окупації Сіверськодонецька він повернувся до міста й почав активно співпрацювати із загарбниками.

Основним напрямком його діяльності стала інформаційна сфера та робота з російськими медіаресурсами. Зокрема, фігурант став учасником пропагандистської телепрограми на російській стрімінговій платформі «Смотрим телеканал россия 1», яка об’єднує контент центральних та регіональних медіаресурсів кремля.

Під час інтерв’ю зловмисник озвучував стандартні російські кліше про «українську окупацію Сіверськодонецька», «героїчних ополченців новоросії» та нібито «воєнні злочини ЗСУ». Він активно просував фейк, що місто завжди було проросійським, і заявляв, що від приходу окупантів відчув «ейфорію», оскільки чекав на це вісім років.

Політична діяльність та пропаганда серед молоді
Оголошено підозру псевдодепутату з Луганщини: пропагував війну серед школярів 01
Служба безпеки України.

Згодом співпраця з окупаційною адміністрацією переросла у політичну площину. Фігурант отримав посаду в незаконно створених органах влади на території окупованого міста.

Наразі він є «депутатом» так званої «ради Сіверськодонецького муніципального округу лнр» від путінської партії «єдіная росія». На цій посаді курує проєкти, спрямовані на пропаганду війни проти України та героїзацію окупаційних угруповань серед учнів шкіл та коледжів.

Крім того, через власний інтернет-ресурс псевдодепутат популяризує російську партію влади та заходи окупаційних структур у регіоні. Його інформаційні майданчики використовуються для розширення аудиторії кремлівських наративів.

⚖️Юридична кваліфікація та хід розслідування

Правоохоронні органи дали правову оцінку діям сіверськодончанина. Зібрані докази дозволили висунути йому офіційне звинувачення за відповідною статтею Кримінального кодексу України.

Діяльність правопорушника кваліфіковано за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (інформаційна співпраця з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією). Йому заочно повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слід зазначити, що зловмисник уже має заочну судимість за державну зраду та колабораціонізм. Він перебуває у розшуку. Розслідування проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з оперативниками Національної поліції успішно задокументували чергову злочинну схему розкрадання державних коштів. Зловмисники незаконно заволоділи грошима, які безпосередньо належали Станично-Луганській селищній територіальній громаді.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Польща вимагає націоналізувати будівлю колишнього генконсульства рф в Гданську

ПОЛІТИКА

У Києві до 20 осіб збільшилася кількість загиблих через нічну атаку

ВАЖЛИВО

рф атакувала Україну ракетами та 142 безпілотниками

ВАЖЛИВО

Національний форум у Києві: обговорено економічну безбар’єрність для ВПО та ветеранів

ЛУГАНЩИНА

Економіка росії тримається з останніх сил, кремль вже не може приховувати наслідки українських атак

ПОДІЇ

Єврокомісія надала 3,9 млрд євро Україні на дрони

ВАЖЛИВО

Словаччина планує на саміті НАТО заблокувати фінансову та військову допомогу Україні

ПОЛІТИКА

The Times опублікував репортаж про елітний батальйон, який бомбардує москву

ПОДІЇ

Удар по аеродрому Саки в Криму: уражено ангари з винищувачами

ВАЖЛИВО

Україна готова ділитися досвідом у сфері безпеки з Південною Кореєю

ВЛАДА

Викрито директорку фірми на фіктивному працевлаштуванні ВПО з Луганщини

КРИМІНАЛ

Урочисті заходи до Дня Конституції: Олексій Харченко вручив державні нагороди та відзнаки луганцям

ЛУГАНЩИНА

“єдина росія” стартувала з передвиборчою кампанією на основі підтримки путіна та війни – СЗР

ПОДІЇ

30 років Конституції України: свобода, права людини та незалежність

ВАЖЛИВО

Платіж у 5 млн гривень гарантійного внеску та 300 тис. на кандидата – в Україні затвердили нові правила рекрутингу іноземців

КОРДОН
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип