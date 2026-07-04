Оголошено підозру псевдодепутату з Луганщини: пропагував війну серед школярів

Служба безпеки України продовжує притягувати до відповідальності осіб, які співпрацюють з окупаційними структурами на сході країни. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність колаборанта з тимчасово окупованого Сіверськодонецька, який поширює кремлівську пропаганду та нав’язує молоді ідеологію країни-агресора. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Наразі фігурант перебуває на непідконтрольній Україні території, тому всі процесуальні дії здійснюються у заочному форматі.

Хронологія дій фігуранта та співпраця з окупантами

За матеріалами справи, влітку 2022 року, під час запеклих бойових дій на території Луганщини, колишній учитель історії спочатку перебував у місті, а згодом виїхав на захід України. Проте після окупації Сіверськодонецька він повернувся до міста й почав активно співпрацювати із загарбниками.

Основним напрямком його діяльності стала інформаційна сфера та робота з російськими медіаресурсами. Зокрема, фігурант став учасником пропагандистської телепрограми на російській стрімінговій платформі «Смотрим телеканал россия 1», яка об’єднує контент центральних та регіональних медіаресурсів кремля.

Під час інтерв’ю зловмисник озвучував стандартні російські кліше про «українську окупацію Сіверськодонецька», «героїчних ополченців новоросії» та нібито «воєнні злочини ЗСУ». Він активно просував фейк, що місто завжди було проросійським, і заявляв, що від приходу окупантів відчув «ейфорію», оскільки чекав на це вісім років.

Політична діяльність та пропаганда серед молоді

Згодом співпраця з окупаційною адміністрацією переросла у політичну площину. Фігурант отримав посаду в незаконно створених органах влади на території окупованого міста.

Наразі він є «депутатом» так званої «ради Сіверськодонецького муніципального округу лнр» від путінської партії «єдіная росія». На цій посаді курує проєкти, спрямовані на пропаганду війни проти України та героїзацію окупаційних угруповань серед учнів шкіл та коледжів.

Крім того, через власний інтернет-ресурс псевдодепутат популяризує російську партію влади та заходи окупаційних структур у регіоні. Його інформаційні майданчики використовуються для розширення аудиторії кремлівських наративів.

⚖️Юридична кваліфікація та хід розслідування

Правоохоронні органи дали правову оцінку діям сіверськодончанина. Зібрані докази дозволили висунути йому офіційне звинувачення за відповідною статтею Кримінального кодексу України.

Діяльність правопорушника кваліфіковано за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (інформаційна співпраця з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією). Йому заочно повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слід зазначити, що зловмисник уже має заочну судимість за державну зраду та колабораціонізм. Він перебуває у розшуку. Розслідування проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з оперативниками Національної поліції успішно задокументували чергову злочинну схему розкрадання державних коштів. Зловмисники незаконно заволоділи грошима, які безпосередньо належали Станично-Луганській селищній територіальній громаді.