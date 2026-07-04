У Криму на аеродромі знищено російський винищувач МіГ-29

Сили оборони України здійснили успішну операцію на території Кримського півострова. Внаслідок дій української розвідки російські війська зазнали втрат у бойовій авіації. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони в суботу, 4 липня. Удар було завдано по одному з ключових військових об’єктів окупаційних сил.

Спецоперацію провели фахівці одного з підрозділів оборонного відомства. Для атаки на військовий об’єкт окупантів було застосовано сучасні безпілотні технології.

📢 «У ніч з 25 на 26 червня… майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України атакували аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму — внаслідок операції знищено російський винищувач МіГ-29», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку – в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів. Втрата такої техніки суттєво впливає на спроможності обслуговування бортів. У розвідці вже підрахували попередню фінансову вартість втраченого майна ворога.

📢 «Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів», – додали в ГУР.

Серія ударів по авіації окупантів у Криму

Цей інцидент не є поодиноким випадком ураження російської техніки на півострові за останній час. Поточний тиждень відзначився високою інтенсивністю рейдів на військові аеродроми.

Нагадаємо, цього тижня в Криму були уражені дев’ять ангарів з літаками – Су-30СМ, Су-30, Су-24. Двічі завдавались удари безпілотниками по військовому аеродроми Саки. Також був приліт по аеродрому Гвардійське.

Всі ці об’єкти активно використовуються російською армією для ведення бойових дій та ударів по материковій частині України. Послаблення авіаційного угруповання ворога в Криму триває.