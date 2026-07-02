У червні луганці у різних регіонах України мали змогу одержати гуманітарну допомогу

Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які змушені були покинути рідну Луганщину через бойові дії, залишається системною та скоординованою. Попри виклики евакуації, протягом усього першого місяця літа луганці, які наразі мешкають в різних регіонах України, мали змогу одержати гуманітарну допомогу.

Упродовж червня громадськими організаціями, благодійними фондами та місцевими хабами було організовано та успішно проведено низку гуманітарних заходів. Усі вони були спрямовані на всебічну підтримку внутрішньо переміщених осіб, багатодітних сімей. А також спеціалізованих дитячих закладів, що опікуються сиротами та малечею без батьківського піклування.

Зокрема, важливим кроком у покращенні житлових умов стало розширення мережі тимчасового прихистку. Для належного внутрішнього облаштування нового гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб у Києві було офіційно передано 60 комфортних ліжок. Крім того, необхідними меблями та предметами інтер’єру були забезпечені багатодітні родини луганців, які облаштовуються на нових місцях.

Географія видачі допомоги у регіонах

Гуманітарні місії охопили значну кількість міст у центральних, західних та північних областях України. Видачі відбувалися за графіком протягом усього місяця:

5 червня у Кропивницькому гуманітарну допомогу одноразово отримали 300 внутрішньо переміщених осіб. Переселенцям передали продуктові набори, пральні та мийні засоби, спеціалізоване дитяче харчування, рюкзаки, розвиваючі іграшки, маркери для творчості, засоби особистої гігієни та м’які зігріваючі грілки.

гуманітарну допомогу одноразово отримали 300 внутрішньо переміщених осіб. Переселенцям передали продуктові набори, пральні та мийні засоби, спеціалізоване дитяче харчування, рюкзаки, розвиваючі іграшки, маркери для творчості, засоби особистої гігієни та м’які зігріваючі грілки. 10 червня у містечку для ВПО в Коростишеві підтримку одержали вісім родин, яким привезли продукти харчування, сезонний одяг, засоби гігієни та іграшки для малечі.

підтримку одержали вісім родин, яким привезли продукти харчування, сезонний одяг, засоби гігієни та іграшки для малечі. Того ж дня у Звягелі допомога була надана 330 внутрішньо переміщеним особам. Організатори забезпечили людей продуктами, одягом, новою постільною білизною, теплими пледами, засобами гігієни та іграшками.

допомога була надана 330 внутрішньо переміщеним особам. Організатори забезпечили людей продуктами, одягом, новою постільною білизною, теплими пледами, засобами гігієни та іграшками. 17 червня за кошти благодійників допомогу доставили до дитячого будинку сімейного типу, а також до Малого групового будинку «Світанок», що функціонує у селі Войнівка. Для вихованців передали свіжі продукти, гігієнічні товари та іграшки.

за кошти благодійників допомогу доставили до дитячого будинку сімейного типу, а також до Малого групового будинку «Світанок», що функціонує у селі Войнівка. Для вихованців передали свіжі продукти, гігієнічні товари та іграшки. 19 червня під час точкової видачі у Вінниці переселенцям з Луганщини передали урологічні прокладки, продукти харчування, засоби гігієни, дитяче харчування, постільну білизну, пледи та дитячі іграшки.

під час точкової видачі у Вінниці переселенцям з Луганщини передали урологічні прокладки, продукти харчування, засоби гігієни, дитяче харчування, постільну білизну, пледи та дитячі іграшки. 24 червня у Києві відбулася цільова видача дитячого одягу, яка дозволила забезпечити необхідними речами 45 родин переселенців.

відбулася цільова видача дитячого одягу, яка дозволила забезпечити необхідними речами 45 родин переселенців. 29 червня гуманітарні вантажі доставили до Тернополя. Переселенці одержали продукти, дитяче харчування, засоби гігієни, дитячі рюкзаки, пледи, іграшки, урологічні прокладки, маркери для малювання та повсякденний одяг.

Завдяки залученню міжнародних донорів та активній позиції луганських громад, робота мережі гуманітарних релокованих хабів продовжуватиметься й у наступні місяці для забезпечення першочергових потреб земляків.

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👉 Також нагадаємо, що консолідація зусиль задля ефективної підтримки та захисту прав переселенців із Луганської області залишається ключовим пріоритетом діяльності регіональної влади.