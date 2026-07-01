25 дітей з Луганщини вирушили на відпочинок до Литовської Республіки

Міжнародна підтримка українських родин, які постраждали від російської агресії, продовжує активно реалізуватися на рівні європейських муніципалітетів та благодійних спільнот. Зокрема, літній відпочинок для 25 дітей із Луганської області офіційно розпочався у місті Йонішкіс Литовської Республіки. Юні українці прибули до балтійської країни наприкінці минулого тижня, 28 червня.

Цей закордонний візит та реалізація оздоровчого туру стали можливими завдяки тривалій і плідній співпраці Луганської обласної державної адміністрації з Посольством України у Литовській Республіці.

Безпосереднім головним організатором масштабної оздоровчої та культурно-пізнавальної програми виступив Ротарі-клуб (Rotary Club) міста Йонішкіс. Литовські благодійники гостинно прийняли 25 дітей з Луганщини, чиї родини постраждали внаслідок ведення бойових дій.

Насичена програма та візит до Парламенту

Протягом усього тижня для української малечі та підлітків організована надзвичайно насичена та продумана програма, яка гармонійно поєднує активний відпочинок, психологічне розвантаження та детальне знайомство з багатою культурною спадщиною Литви.

Для юних учасників поїздки організатори підготували цікаві оглядові екскурсії затишним містом Йонішкіс, регулярні відвідування місцевих музеїв, інтерактивних виставок та різноманітних творчих майстер-класів.

Окремим важливим пунктом подорожі стане офіційний візит до столиці. Українські діти матимуть унікальну можливість поспілкуватися безпосередньо у Парламенті Литви. Крім того, вони детально ознайомляться зі старою частиною міста Вільнюса, відвідають величний кафедральний собор, піднімуться на знамениту історичну вежу Гедимінаса та побувають на інших визначних локаціях литовської столиці.

Особливою подією цієї європейської подорожі обіцяє стати велика заміська поїздка до мальовничого узбережжя Балтійського моря. Крім литовських курортів, на дітей чекає захоплюючий відпочинок у місті Юрмалі, яке розташоване на території сусідньої Латвійської Республіки.

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Організатори переконані, що такий транскордонний досвід та європейська гостинність допоможуть дітям відволіктися від пережитого та залишать теплі спогади на все життя.

👉 Також раніше стало відомо, що в Україні активно триває літня оздоровча кампанія для підростаючого покоління. Наразі офіційно розпочався та успішно продовжується перший заїзд на літнє оздоровлення дітей пільгових категорій Гірської міської територіальної громади.