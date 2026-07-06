Сіверськодонецька громада компенсує родинам витрати на реабілітацію дітей та осіб з інвалідністю

Місцева влада Сіверськодонецька запровадила додаткові інструменти фінансової допомоги для родин, які вимушено залишили власні оселі та виховують осіб з особливими потребами. Для підтримки родин, які виховують дітей з інвалідністю або опікуються особами з інвалідністю з дитинства, запроваджено програму грошового відшкодування.

Метою цієї ініціативи є зниження фінансового навантаження на сім’ї, які потребують постійного медичного та соціального супроводу. Ця допомога – компенсація (відшкодування) витрат на оздоровлення чи реабілітацію, які ви плануєте або вже проходите протягом 2026 року. Ви можете повернути до 30 000 грн за фактично отримані послуги на одну дитину або особу з інвалідністю.

Критерії визначення отримувачів грошової допомоги

Програма фінансується з місцевого бюджету, тому право на отримання виплат мають виключно офіційно зареєстровані представники територіальної громади. Хто може одержати грошове відшкодування? Жителі Сіверськодонецької громади, які перемістилися на підконтрольну територію та відповідають одній із таких вимог:

Мають офіційну реєстрацію безпосередньо у громаді;

Або перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Управлінні соціального захисту населення (УСЗН) Сіверськодонецької міської військової адміністрації (МВА);

Або були на обліку як ВПО до 24.02.2022 (за умови підтвердженого проживання в громаді понад 3 роки).

Важливі умови та вимоги до медичних закладів

Для успішного погодження заявки та виплати бюджетних коштів заявники мають дотримуватися встановлених юридичних та медичних процедур. Організатори програми висувають кілька обов’язкових вимог:

Медичне обґрунтування: необхідність лікування чи оздоровлення обов’язково має бути зазначена в індивідуальній програмі реабілітації особи або дитини з інвалідністю;

необхідність лікування чи оздоровлення обов’язково має бути зазначена в індивідуальній програмі реабілітації особи або дитини з інвалідністю; Верифікація установи: лікування чи реабілітацію має проходити в закладах, що входять до офіційних переліків Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;

лікування чи реабілітацію має проходити в закладах, що входять до офіційних переліків Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю; Додаткова вимога для дорослих: для дорослих осіб з інвалідністю з дитинства обов’язковою умовою є перебування на обліку в Сіверськодонецькому Центрі комплексної реабілітації.

Отримати додаткові роз’яснення щодо процедури подачі документів, верифікації медичних установ та термінів розгляду заяв можна безпосередньо у відповідальних фахівців.

☎️ Детальні довідки надаються за номером телефону:

093 83 43 684.

👉 Також нагадаємо, що місцева влада Старобільщини продовжує фінансування програм соціальної підтримки для українських Захисників та членів їхніх родин.