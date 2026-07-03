Діти з Білокуракинщини оздоровлюються на Закарпатті у таборі «Синевирське озеро»

Турбота про психологічний стан, фізичне здоров’я та безпеку підростаючого покоління в умовах війни залишається одним із головних пріоритетів для релокованих органів місцевого самоврядування Луганської області. Малеча та підлітки, які через окупацію рідного краю змушені були залишити свої домівки, потребують особливої уваги.

Цього літа 31 дитина з Білокуракинської громади вирушила на комплексне оздоровлення до відомого дитячого закладу «Синевирське озеро». Заклад розташований у мальовничому та безпечному екологічному регіоні на Закарпатті.

Для реалізації цієї соціальної програми місцева влада віднайшла необхідні фінансові ресурси у локальному бюджеті. У 2026 році на організацію літнього якісного оздоровлення дітей Білокуракинською громадою було цілеспрямовано спрямовано майже 1 мільйон гривень.

На ці виділені кошти профільними фахівцями адміністрації було повністю придбано відпочинкові путівки для юних луганців. Окрім безпосереднього проживання, харчування та дозвілля у таборі, фінансування дозволило повністю забезпечити комфортне та безпечне перевезення організованої групи дітей із Києва до карпатського табору й у зворотному напрямку.

Протягом зміни діти з Білокуракинщини матимуть змогу долучитися до різноманітних пізнавальних і спортивних заходів, а головне — відпочити у колі однолітків.

Керівництво громади наголошує, що робота з організації дитячого відпочинку та підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб триватиме й надалі.

👉 Також було повідомлено, що літній відпочинок для 25 дітей із Луганської області офіційно розпочався у місті Йонішкіс Литовської Республіки. Юні українці прибули до балтійської країни наприкінці минулого тижня, 28 червня.