ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Діти з Білокуракинщини оздоровлюються на Закарпатті у таборі «Синевирське озеро»

Денис Молотов
Денис Молотов
Діти з Білокуракинщини оздоровлюються на Закарпатті у таборі «Синевирське озеро»
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Турбота про психологічний стан, фізичне здоров’я та безпеку підростаючого покоління в умовах війни залишається одним із головних пріоритетів для релокованих органів місцевого самоврядування Луганської області. Малеча та підлітки, які через окупацію рідного краю змушені були залишити свої домівки, потребують особливої уваги.

Цього літа 31 дитина з Білокуракинської громади вирушила на комплексне оздоровлення до відомого дитячого закладу «Синевирське озеро». Заклад розташований у мальовничому та безпечному екологічному регіоні на Закарпатті.

Для реалізації цієї соціальної програми місцева влада віднайшла необхідні фінансові ресурси у локальному бюджеті. У 2026 році на організацію літнього якісного оздоровлення дітей Білокуракинською громадою було цілеспрямовано спрямовано майже 1 мільйон гривень.

На ці виділені кошти профільними фахівцями адміністрації було повністю придбано відпочинкові путівки для юних луганців. Окрім безпосереднього проживання, харчування та дозвілля у таборі, фінансування дозволило повністю забезпечити комфортне та безпечне перевезення організованої групи дітей із Києва до карпатського табору й у зворотному напрямку.

Протягом зміни діти з Білокуракинщини матимуть змогу долучитися до різноманітних пізнавальних і спортивних заходів, а головне — відпочити у колі однолітків.

Керівництво громади наголошує, що робота з організації дитячого відпочинку та підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб триватиме й надалі.

👉 Також було повідомлено, що літній відпочинок для 25 дітей із Луганської області офіційно розпочався у місті Йонішкіс Литовської Республіки. Юні українці прибули до балтійської країни наприкінці минулого тижня, 28 червня.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Уражено космічне та ракетне підприємство на росії

ВАЖЛИВО

Рада ухвалила закон про Український національний пантеон: меморіал збудують у Києві

ВАЖЛИВО

рф вдарила по АЗС на Дніпропетровщині та двічі атакували рятувальників

ВІЙНА

росія вже 15-й раз переносить дедлайн захоплення Донбасу, цього разу до 31 грудня – Зеленський

ПОДІЇ

НАБУ і САП завершили розслідування справи нардепки Скороход щодо «торгівлі» санкціями РНБО

ВАЖЛИВО

ООН назвали кількість страчених українських військовополонених та цивільних

ВАЖЛИВО

Україна відкриває експорт зброї для країн-партнерів, уряд затвердив механізм – Федоров

ПОДІЇ

Джей Ді Венс до Ірану: на насильство буде відповідь насильством

ПОЛІТИКА

Викрито директорку фірми на фіктивному працевлаштуванні ВПО з Луганщини

КРИМІНАЛ

Обстріл Запоріжжя: палає багатоповерхівка, пошкоджено будівлю фітнес-центру

ВАЖЛИВО

Україна позбавляє росію плацдарму в Криму – Зеленський

ПОДІЇ

У Польщі зафіксували рекордну спеку

ПОДІЇ

Рада ВПО та обласна влада погодили план спільних дій та програм

ЛУГАНЩИНА

Нижньодуванська громада організувала дитячий турнір з боксу до Дня Конституції

ЛУГАНЩИНА

25 дітей з Луганщини вирушили на відпочинок до Литовської Республіки

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип