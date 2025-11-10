НАБУ повідомили подробиці масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі»

Антикорупційні органи розкрили деталі викритої схеми систематичного отримання хабарів посадовцями та пов’язаними з ними особами від контрагентів державної компанії «Енергоатом». Про це 10 листопада повідомило НАБУ.

За даними слідства, представники злочинної організації вимагали «відкати» у розмірі 10–15% від вартості укладених контрактів.

📢 «Фактично, було створено систему, за якої стратегічним підприємством із доходом понад 200 мільярдів гривень керували не топменеджери, наглядова рада або держава, як власник, а стороння особа, яка, не маючи повноважень, узяла на себе роль тіньового управлінця», – йдеться у повідомленні слідчих.

☝️ Компаніям, що співпрацювали з «Енергоатомом», нав’язували умову — сплачувати відсоток, щоб уникнути блокування платежів за вже виконані роботи або не втратити статус постачальника. Усередині групи така практика мала внутрішню назву «шлагбаум».

До схеми, за версією слідства, були залучені високопосадовці. Зокрема, колишній заступник голови Фонду держмайна, який пізніше став радником міністра енергетики. А також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому».

📢 «Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків», – зазначено в повідомленні НАБУ.

Раніше цього ж дня стало відомо, що НАБУ і САП проводять операцію «Мідас», спрямовану на викриття масштабної корупції у сфері енергетики. Учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства.

👉 Нагадаємо, 29 жовтня Печерський райсуд Києва заарештував колишнього голову «Укренерго» Володимира Кудрицького, визначивши заставу у 13,7 млн гривень. За версією слідства, Кудрицький та бізнесмен Ігор Гринкевич причетні до шахрайського заволодіння державними коштами на десятки мільйонів гривень. Уже 30 жовтня за Кудрицького внесли заставу в повному обсязі.