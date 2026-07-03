Суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку: справа про мільйонний хабар

У п’ятницю, 3 липня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді грошової застави для чинного народного депутата України Миколи Тищенка. Про це стало відомо з прямої трансляції «Суспільного» з судового засідання.

Суддя частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, визначивши суму застави, яку політик має внести для перебування на волі під час слідства.

📢 «Обрати Тищенку Миколі Миколайовичу запобіжний захід у вигляді застави розміром 10 млн гривень», — офіційно оголосив у залі суду слідчий суддя Віктор Ногачевський.

Окрім фінансового зобов’язання, суд поклав на підозрюваного нардепа низку жорстких процесуальних обов’язків. Микола Тищенко тепер зобов’язаний:

прибувати до органів досудового розслідування та суду за першою ж офіційною вимогою;

негайно здати на зберігання до відповідних державних органів усі свої паспорти для виїзду за кордон;

постійно носити електронний засіб контролю (електронний браслет).

Варто зауважити, що сторона обвинувачення наполягала на значно жорсткіших обмеженнях. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просив суд застосувати до Тищенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (арешту) з альтернативою внесення застави у розмірі 19 млн гривень.

Під час засідання група парламентарів намагалася захистити колегу. Як повідомляє інформаційне агентство «Укрінформ», офіційне клопотання про взяття Миколи Тищенка на особисті поруки висловили п’ять народних депутатів України: Євген Яковенко, Олег Воронько, Василь Німченко, Георгій Мазурашу та Валерій Гнатенко. Проте Вищий антикорупційний суд детально розглянув їхні заяви та відмовив у задоволенні цього клопотання.

Суть звинувачень: вимагання у кол-центрів та фіктивні подарунки

Нагадаємо, 29 червня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та САП офіційно повідомили про підозру чинному народному депутату. Йому інкримінують прохання про надання неправомірної вигоди, легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, а також умисне внесення недостовірних відомостей до щорічної державної декларації. Журналісти та розслідувачі одразу підтвердили, що фігурантом цієї справи є саме Микола Тищенко.

За версією слідства, у серпні 2023 року народний обранець, прикриваючись публічною діяльністю та боротьбою з незаконними шахрайськими «кол-центрами», звернувся до особи, яку вважав причетною до організації цієї структури. Нардеп просив у неї понад 1 мільйон доларів неправомірної вигоди. Натомість він пообіцяв використати свої депутатські повноваження задля лобіювання інтересів цієї особи. Зокрема — організувати втручання та перешкоджання діяльності конкурентних «кол-центрів» та гарантувати безпечну роботу об’єктів самого заявника. За інформацією правоохоронних органів, отримати ці гроші фігуранту не вдалося.

Крім того, детективи вважають, що депутат успішно легалізував 12,6 млн гривень незаконного походження. Для цього було розроблено схему з оформленням фіктивного договору дарування грошових коштів із колишньою дружиною. Як встановили слідчі, реальних законних доходів для здійснення такого коштовного подарунка жінка не мала, а самого факту передачі готівки так і не відбулося. Надалі депутат відобразив цей фіктивний дохід у своїй офіційній щорічній декларації, умисно внісши туди завідомо недостовірні дані.

Інші кримінальні провадження та політична кар’єра

Це не єдине кримінальне провадження, у якому фігурує політик. Наразі у Шевченківському районному суді міста Дніпра активно розглядається інша кримінальна справа щодо народного депутата Тищенка. Там його обвинувачують у незаконному позбавленні волі та побитті колишнього військовослужбовця спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Мазохи. Подія сталася під час інциденту в Дніпрі 20 червня 2024 року.

Нагадаємо також, що на тлі регулярних публічних скандалів у 2023 році Миколу Тищенка було офіційно виключено з політичної партії «Слуга народу» та звільнено з посади заступника голови парламентської фракції. Рішення було ухвалене керівництвом партії після резонансної та несанкціонованої поїздки нардепа до Таїланду нібито з метою «зустрічі з українською громадою» під час повномасштабної війни.