Зустріч очільника Луганщини із громадськими активістами у Києві

Керівництво Луганської обласної державної адміністрації продовжує розширювати взаємодію з недержавним сектором задля розв’язання нагальних проблем евакуйованих жителів регіону. Очільник Луганщини Олексій Харченко зустрівся із громадськими активістами у Києві.

На засіданні розглянули широкий спектр питань: від житлового забезпечення до підтримки релокованого бізнесу та спортивної інфраструктури.

Учасники координаційної ради та ключові теми дискусії

До обговорення долучилися відомі в регіоні громадські діячі, які безпосередньо опікуються потребами переселенців у різних куточках України.

Представники громадського сектору на зустрічі:

Микола Греков — голова громадської організації «ATO-ВПО»;

— голова громадської організації «ATO-ВПО»; Ольга Феленко — голова правління благодійного фонду «ТернопільХАБ НовеЖиття» та громадської організації «Майбутнє України м. Рубіжне»;

— голова правління благодійного фонду «ТернопільХАБ НовеЖиття» та громадської організації «Майбутнє України м. Рубіжне»; Ельвіра Лапко — керівник громадської організації «Нове Життя м. Рубіжне».

Основними темами діалогу стали переселення мешканців модульного містечка у місті Дніпро до міста Києва, надання гуманітарної допомоги ВПО з Луганської області, які наразі проживають в місті Умань, а також забезпечення автономними джерелами живлення релокованих підприємств та гуманітарного хабу у місті Тернопіль, яким опікується громадська організація «Нове Життя м. Рубіжне».

Шляхи розв’язання житлових та енергетичних проблем

Профільні департаменти ОДА вже напрацювали конкретні механізми для реалізації озвучених ініціатив, зокрема щодо розширення житлового фонду для переселенців у столиці.

Як зазначила директорка Департаменту соціального захисту населення та підтримки ВПО Оксана Волошина, для людей, що виявили бажання переїхати з Дніпра до Києва, вирішується питання із розміщенням у шелтері для ВПО (м. Київ, вул. Ушакова, 8а) та/або у гуртожитках Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Також значна увага була приділена питанню стабільної роботи релокованих установ в умовах потенційних відключень світла. За словами Оксани Волошиної, отримано низку звернень від громадських об’єднань щодо забезпечення генераторами. Проблему вирішено завдяки співпраці із благодійною організацією «Україна на долонях».

Альтернативними джерелами енергоживлення вже забезпечені модульне містечко у Дніпрі, дитячі будиночки сімейного типу, а також місця тимчасового перебування ВПО у містах Тернопіль та Рівне. Розгляд інших заяв наразі триває.

Допомога в Умані та розвиток ветеранського сектору

Окрему увагу голова облдержадміністрації приділив спрямуванню гуманітарної допомоги до міста Умань Черкаської області, де на сьогодні відсутній хаб для ВПО з Луганщини. Остаточне рішення щодо формату роботи буде прийняте після зустрічі Оксани Волошиної із переселенцями в Умані. На даному етапі усю необхідну допомогу люди отримуватимуть поштою, зробивши замовлення через телеграм-канал «Луганщина згуртована».

Окремий блок зустрічі був присвячений розвитку ветеранського бізнесу та можливостям самозайнятості внутрішньо переміщених осіб. А також підтримці та розширенню мережі релокованих спортивних закладів для ВПО.

До обговорення спортивного та ветеранського блоку долучилися:

Віктор Острєцов — голова Луганського обласного відділення НОК України;

— голова Луганського обласного відділення НОК України; Наталя Скрипник — голова Луганського регіонального відділення Олімпійської академії України;

— голова Луганського регіонального відділення Олімпійської академії України; Едуард Глухов — президент Луганської федерації КУДО України, член правління Національної федерації КУДО України та голова дисциплінарного комітету НФКУ.

Контакти для отримання допомоги

Нагадаємо, проєкт «Луганщина згуртована» продовжує збір і доставку гуманітарної допомоги для наших земляків по всій країні.

Якщо ви потребуєте підтримки або бажаєте повідомити про свої потреби, приєднайтеся до офіційного чату Луганської області з оновленнями щодо підтримки за 👉 посиланням.

Обласна влада закликає активніше користуватися електронними інструментами фіксації потреб для оперативного розподілу засобів допомоги.

📌 Також раніше стало відомо, що влада Сіверськодонецька запровадила додаткові інструменти фінансової допомоги для родин, які вимушено залишили власні оселі та виховують осіб з особливими потребами.