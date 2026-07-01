росія закриває залізничні пункти пропуску на кордонах із країнами ЄС та НАТО

Держава-агресор росія офіційно ухвалила рішення суттєво обмежити транспортне сполучення з європейськими сусідами. Починаючи з середи, 1 липня, кремль повністю закриває залізничні пункти пропуску на своїх державних кордонах з Латвією, Естонією та Фінляндією. Про це йдеться в офіційному розпорядженні російського уряду, текст якого активно поширюють підконтрольні владі росЗМІ.

Будь-яку офіційну чи логічну причину для екстреного закриття стратегічних залізничних пунктів уряд росії у своєму документі не наводить. Водночас міністерству закордонних справ рф було доручено у терміновому порядку офіційно повідомити про ухвалене рішення дипломатичні відомства відповідних іноземних країн.

Повний перелік заблокованих залізничних вузлів

Найбільша кількість інфраструктурних об’єктів підпала під повне закриття на кордоні з Фінляндією. Згідно з текстом розпорядження загарбників, під блокування та зупинку руху потрапили такі відомі залізничні вузли, як Виборг, Вяртсіля, Люття, Санкт-Петербург-Фінляндський, а також Свєтогорськ.

Окрім фінського напрямку, транспортний рух потягів повністю та безстроково зупинять на російсько-естонській ділянці кордону. Там припиняє функціонування популярний пункт пропуску «Печори-Псковські». Аналогічні жорсткі обмеження запроваджено й на кордоні з Латвією, де відсьогодні повністю зупиняє свою роботу залізничний пункт пропуску «Питалово».

Нагадаємо, на початку червня міжнародні засоби масової інформації детально писали про те, що росія планомірно та суттєво збільшує свою військову присутність, а також концентрує додаткові підрозділи техніки й живої сили безпосередньо біля кордонів Фінляндії. Поточне закриття транспортних артерій може бути частиною ширшої ескалаційної стратегії кремля в Балтійському регіоні.