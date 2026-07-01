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Керівник окупованої лікарні на Луганщині та його спільника вкрали 5 мільйонів

Денис Молотов
Денис Молотов
Керівник окупованої лікарні на Луганщині та його спільника вкрали 5 мільйонів
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Співробітники Служби безпеки України спільно з оперативниками Національної поліції успішно задокументували чергову злочинну схему розкрадання державних коштів. Зловмисники незаконно заволоділи грошима, які безпосередньо належали Станично-Луганській селищній територіальній громаді та призначалися для фінансування місцевої охорони здоров’я. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Офіційну підозру у масштабному розкраданні фінансових ресурсів отримали колишній керівник комунального підприємства «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня» та власник місцевої приватної будівельної компанії.

За даними матеріалів слідства, після повномасштабного вторгнення та окупації росіянами Щастинського району у лютому 2022 року очільник цієї медичної установи категорично відмовився евакуюватися на підконтрольну Україні територію та свідомо пішов на співпрацю з ворогом. За таку лояльність російські загарбники «перепризначили» його керувати незаконно створеною «державною установою “Станично-Луганське територіальне медичне об’єднання лнр”».

Схема із фіктивними ремонтами та відмиванням мільйонів
Керівник окупованої лікарні на Луганщині та його спільника вкрали 5 мільйонів 01
Служба безпеки України

Вже влітку 2022 року медик-колаборант, використовуючи свої старі доступи, уклав із будівельною фірмою зі Щастинського району завідомо фіктивний договір. Документ передбачав нібито проведення капітальних ремонтних робіт у внутрішніх приміщеннях лікарні. На підставі цих фіктивних паперів на рахунки комерційної структури було незаконно переказано понад 5 мільйонів гривень з бюджету української громади.

Щоб надійно приховати кримінальне походження вкрадених державних грошей, власник будівельної компанії оперативно перевів їх на інші підконтрольні рахунки. Фінансові махінації маскувалися під виглядом надання безвідсоткових «позик» та оплати за будівельні матеріали. Надалі спільники повністю привласнили ці кошти та розпорядилися ними на власний розсуд.

⚖️Заочні підозри та розслідування

Наразі обидва фігуранти кримінального провадження переховуються від українського правосуддя на тимчасово окупованій території Луганської області. З огляду на це обом зловмисникам заочно повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах).

Власник будівельної фірми додатково отримав підозру за частиною 1 статті 209 КК України, яка передбачає відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі триває комплекс оперативних заходів для їх затримання та реального притягнення до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з ГУ Нацполіції в Луганській області за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉Також нагадаємо, що Співробітники Служби безпеки України спільно з оперативниками Національної поліції успішно викрили масштабну злочинну схему привласнення державних коштів. Ці гроші офіційно виділялися з державного бюджету як компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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