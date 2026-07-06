Трагедія у Києві: з-під завалів дістали ще одного загиблого, кількість жертв зросла

В українській столиці тривають безперервні заходи з ліквідації наслідків масштабного повітряного нападу. У Києві тривають розбори завалів на місцях російських ударів. У Подільському районі рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка. Про це повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко.

Екстрені служби посилено працюють на кожній ушкодженій локації, оскільки під уламками конструкцій досі можуть перебувати громадяни.

Оновлена статистика щодо жертв та поранених мешканців

Знайдене тіло у Подільському районі збільшило офіційний список жертв нічного комбінованого обстрілу. Динаміка виявлення постраждалих свідчить про значну силу руйнувань.

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Очільник міської військової адміністрації оприлюднив нові дані щодо наслідків обстрілу:

📢 «Разом на цю годину підтверджено 13 загиблих та 56 поранених. Роботи на локаціях продовжуються», – зазначив він.

Раніше міські служби повідомляли про 12 загиблих внаслідок російського удару по Києву, а на перших етапах рятувальної операції з’являлася інформація про 7 загиблих. Кількість поранених також збільшується у міру звернення громадян до медичних закладів столиці.

Хід рятувальної операції та обмеження у День жалоби

Пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках у Подільському та Дарницькому районах столиці триває. Там шукають людей під завалами. Завтрашній день, 7 липня, в Києві оголошений Днем жалоби. Його запроваджено в пам’ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю.

Регламент проведення Дня жалоби у Києві 7 липня:

Будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста;

Рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності;

У місті повністю заборонені будь-які розважальні заходи, внесено зміни до програм місцевих телеканалів та радіостанцій.

Причини прориву балістичних ракет до столиці

Масштаб руйнувань у житлових масивах пов’язаний із типами озброєння, які супротивник спрямував на місто. Нагадаємо, у ніч проти 6 липня росія атакувала Україну 68 ракетами та понад 350 дронами. Підрозділи ППО збили більшість ворожих цілей, але жодну з 29 балістичних ракет перехопити не вдалося.

У Повітряних силах пояснили, чому балістика прорвалася до Києва. Це пов’язано з надвисокою щільністю комбінованого удару та траєкторією польоту цього типу ракет, що вимагає додаткових специфічних засобів перехоплення. Слідчі та правоохоронні органи продовжують документувати всі деталі воєнного злочину проти мирного населення столиці.