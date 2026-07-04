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Підтримка ВПО Красноріченської громади: виплати на переїзд та працевлаштування

Денис Молотов
Денис Молотов
Підтримка ВПО Красноріченської громади: виплати на переїзд та працевлаштування
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Внутрішньо переміщені особи з Луганської області можуть отримати додаткові грошові компенсації. ВПО з Красноріченської селищної громади можуть скористатися фінансовою підтримкою під час переїзду та працевлаштування. Відповідні виплати передбачені Програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб громади на 2026 рік, мета якої – допомогти людям швидше адаптуватися на новому місці та знизити фінансове навантаження.

Держава та місцеві органи самоврядування розширюють інструменти соціальної допомоги для громадян, які вимушено залишили власні домівки.

💶 Компенсація транспортних витрат: розрахунок та ліміти

Одним із ключових напрямків допомоги є відшкодування коштів, витрачених на зміну місця проживання через пошук роботи. Програма пропонує компенсацію транспортних витрат для тих, хто переїжджає до нового місця роботи. Розмір цієї одноразової допомоги становить 2 тис. гривень на заявника та додатково 1,5 тис. гривень на кожного члена сім’ї, проте загальна сума виплати не може перевищувати 8 тис. гривень на родину.

📊 Перелік категорій громадян, які мають право на допомогу:
  • Ветерани війни та члени їхніх родин;
  • Сім’ї загиблих Захисників і Захисниць України;
  • Малозабезпечені родини;
  • Особи, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій;
  • Місцева молодь з-поміж випускників навчальних закладів.

До категорії молоді належать випускники професійних ліцеїв, училищ, коледжів, технікумів та університетів, які вже завершили навчання і зареєстровані на території Красноріченської громади.

Одноразова виплата для молоді при першому працевлаштуванні

Окрему увагу в ухваленій програмі приділено стимулюванню зайнятості серед молодих спеціалістів. Крім транспортних витрат, оновлена програма передбачає матеріальну підтримку для молоді, яка робить перші кроки в кар’єрі.

Випускники віком від 18 до 25 років мають змогу отримати одноразову виплату в розмірі 10 тис. гривень під час влаштування на своє перше робоче місце. Для нарахування цих коштів діє чітко визначене правило. Обов’язковою умовою для нарахування цих коштів є надання документів, які підтверджують факт офіційного працевлаштування після закінчення навчання.

Куди звертатися для оформлення грошової допомоги

Для подачі заяви громадянам необхідно зібрати пакет документів, що підтверджують їхній статус, реєстрацію у громаді, а також факт працевлаштування чи витрат на переїзд.

☎️ Для отримання детальнішої інформації щодо оформлення виплат та переліку необхідних документів усі охочі можуть звертатися за телефоном

  • 095 644 96 34

👉 Також нагадаємо, що системна допомога українцям, які через розв’язану росією війну втратили рідні домівки, продовжує активно реалізуватися завдяки спільній роботі державних інституцій та благодійного сектору. Важливим напрямком цієї діяльності є адресна поштова доставка необхідних речей у найвіддаленіші куточки країни.

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