Наслідки нічної масованої російської авіаатаки на Київ 2 липня

У ніч на 2 липня Україна зазнала однієї з наймасованіших повітряних атак з початку повномасштабного вторгнення. Ворог застосував велику кількість засобів ураження: балістичні та крилаті ракети, а також сотні ударних БпЛА. Основний вектор цього масованого терористичного удару був спрямований безпосередньо на столицю. Внаслідок нічної масованої російської атаки у Києві зафіксовано численні руйнування цивільної інфраструктури, є десятки поранених та загиблі.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, станом на теперішній момент підтверджено загибель 13 мешканців міста. Загальна кількість поранених стрімко зросла та перевищила 90 осіб.

📢 «Уже понад 90 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. 70 із них госпіталізували. Наразі відомо про 13 загиблих», — деталізував поточну медичну статистику міський голова.

Катастрофічні руйнування у Дарницькому районі та понівечена медицина

Прямі влучання та падіння уламків зафіксовані у понад 20 локаціях, пошкодження різного ступеня є фактично в усіх районах Києва. Найбільших та найстрашніших руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок у Дарницькому районі міста — один із його під’їздів буквально знесло вибухом. На місці безперервно триває масштабна пошуково-рятувальна операція. Під завалами будівельних конструкцій досі шукають людей, зокрема 15-річну дівчину та її родину.

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Там же рятувальники деблокували та терміново госпіталізували з важкими травмами 10-річного хлопчика, якого наразі оперують лікарі. Батьків дитини під уламками поки не знайшли, поруч із хлопчиком в лікарні перебуває його дідусь.

Суттєвих руйнувань зазнала й медична інфраструктура міста. Під удар потрапила підстанція швидкої медичної допомоги (ШМД). Потужною вибуховою хвилею серйозно пошкоджено будівлю станції та одразу 9 спецавтомобілів швидкої. Поранення різного ступеня важкості дістали 6 працівників підстанції — лікарі, фельдшери та водії, які готувалися до виїздів. Наразі у всіх районах міста оперативно розгортають мобільні штаби для надання всебічної допомоги постраждалим мешканцям, працюють пункти обігріву та розподілу гуманітарних наборів.

За даними ДСНС, силами рятувальних підрозділів безпосередньо з понівечених квартир та завалів удалося врятувати 34 людини. На двох найбільш критичних адресах психологи ДСНС невідкладно надали фахову психологічну допомогу понад 50 мешканцям, які перебували у стані гострого стресу. Загалом до поточної ліквідації жахливих наслідків залучено майже 500 рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної високотехнічної техніки.

За інформацією правоохоронних органів, окрім житлових будинків, суттєво пошкоджено нежитлові споруди, великий бізнес-центр, будівлю наукового інституту, міський готель, територію місцевого ринку та десятки припаркованих у дворах автомобілів.

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Географія нічних ударів по регіонах України

Цієї ночі російські військові атакували цивільну інфраструктуру не лише у Києві. Масованих обстрілів зазнала низка областей. Зокрема, зафіксовано п’ятеро постраждалих на Харківщині, серед яких є дитина, та двоє поранених у Київській області.

Окрім цього, вибухи цієї ночі лунали на території Сумщини, Дніпровщини, Запоріжжя та у Черкасах, де загарбники також поцілили по цивільних об’єктах.

Загалом у ніч на 2 липня росія випустила по українських містах понад 70 ракет різних типів, майже половина з яких — балістичні, а також близько 500 ударних безпілотників, серед яких зафіксовано і нові високошвидкісні реактивні «шахеди».

Значну частину засобів повітряного нападу збили захисники неба, проте через щільність вогню захистити всі об’єкти не вдалося. Постачання сучасних комплексів ППО та антибалістичних систем залишається для України критичним питанням. Наразі держава очікує на рішення Сполучених Штатів щодо ліцензій на системи «Patriot», які здатні зупиняти подібні терористичні удари по містах.

👉 Також нагадаємо, що українська військова розвідка зафіксувала чіткі ознаки підготовки держави-агресора до нового масштабного повітряного нападу на цивільну та критичну інфраструктуру України.